Tentata estorsione a una persona transgender, fermato un 20enne vicino a Cinisello

La Polizia locale ha fermato un giovane che aveva sottratto uno smartphone e aveva chiesto un riscatto: operazione conclusa alle 16 con trasferimento a Monza

A Milano, il 03/04/2026 la Polizia locale ha eseguito un arresto dopo un episodio di estorsione che ha coinvolto una persona transgender. I fatti sono iniziati la sera precedente presso l’abitazione della vittima, dove si sarebbe svolto un incontro a pagamento tra la persona offerta e il cliente, un ragazzo di nazionalità egiziana di 20 anni.

Nel corso della vicenda sono emerse richieste di denaro e un successivo tentativo di ricatto che hanno spinto le forze dell’ordine a intervenire.

L’operazione si è conclusa il pomeriggio seguente con il fermo del sospetto alla periferia nord, alle porte di Cinisello. Gli agenti erano appostati nel luogo concordato per il ritiro del denaro e hanno seguito tutte le fasi dell’incontro, riuscendo a bloccare il giovane subito dopo lo scambio. La dinamica dell’accaduto comprende elementi di violenza fisica, sottrazione di beni e la richiesta di un compenso per la restituzione, circostanze che hanno fatto scattare le procedure investigative.

La vicenda e i comportamenti contestati

Secondo la ricostruzione, il cliente si sarebbe rifiutato di pagare il compenso pattuito e di adottare le misure di protezione richieste dalla persona incontrata; questo rifiuto ha innescato una colluttazione nel domicilio. Durante la lite il giovane ha sottratto uno smartphone valutato circa 1.000 euro e si è allontanato. Successivamente ha contattato la vittima avanzando una richiesta di denaro per la restituzione dell’apparecchio, configurando così il reato di estorsione per ottenere un vantaggio economico indebito.

La richiesta e le istruzioni per lo scambio

La somma richiesta era di 500 euro e il sospetto ha fornito indicazioni precise su come ottenere il denaro: lasciare i soldi in una busta arancione sopra una cabina elettrica nei pressi della stazione della metropolitana di via Bignami. Questa modalità di consegna, seppure apparentemente semplice, è risultata determinante per l’azione degli agenti, che hanno potuto predisporre un appostamento sul posto e monitorare ogni fase dello scambio senza esporre la vittima a ulteriori rischi.

L’intervento della Polizia locale e l’arresto

Alle ore 16, momento fissato per il ritiro della busta, gli agenti si sono appostati nel luogo indicato e hanno assistito in diretta all’azione del sospetto: prelevare la busta e, immediatamente dopo, riporre il telefono nello stesso punto. Gli operatori si sono mossi in sicurezza, inseguendo il giovane per pochi metri e procedendo al suo blocco. Grazie a questo coordinamento è stato possibile recuperare sia la somma che lo smartphone, riducendo il danno per la vittima e raccogliendo elementi utili alle indagini.

Trasferimento e disposizioni giudiziarie

Una volta fermato, il ragazzo è stato accompagnato negli uffici di polizia e poi trasferito alla casa circondariale di Monza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse a suo carico includono la sottrazione del dispositivo e la richiesta estorsiva per ottenerne la restituzione; le autorità giudiziarie valuteranno ora le eventuali misure cautelari e gli sviluppi del procedimento penale, sulla base degli atti raccolti dagli investigatori.

Implicazioni e tutela delle vittime

Questo episodio mette in evidenza la vulnerabilità di alcune categorie e la necessità di percorsi di tutela adeguati: la vittima, identificata come una persona transgender, ha subito non solo la sottrazione di un bene ma anche una forma di ricatto, con implicazioni di natura sia giudiziaria che psicologica. L’Intervento tempestivo della Polizia locale ha evitato un esito peggiore, ma resta centrale il tema della protezione delle persone vittime di reati e della diffusione di informazioni utili per prevenire simili episodi.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni analoghe a rivolgersi alle forze dell’ordine e ai servizi di assistenza competenti. Il caso rimane al centro di accertamenti mirati a chiarire ogni aspetto della vicenda e a valutare eventuali responsabilità aggiuntive; nel frattempo il procedimento prosegue con la documentazione raccolta sul posto e le testimonianze rese dalla persona offesa.