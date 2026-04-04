Scontro tra moto e auto a Milano: perde la vita un ragazzo di 19 anni

Notte tragica a Milano: un 19enne, trasportato al Niguarda, non ce l'ha fatta dopo uno scontro con una Citroën in piazza Prealpi

La notte del 04/04/2026 è stata funestata da un grave incidente stradale in centro-nord a Milano, con esito fatale per un giovane di 19 anni. L’impatto si è verificato attorno alle due in piazza Prealpi, nell’area della Ghisolfa: il ragazzo, identificato come Maechel Dantone, detto Mike, era a bordo di una motocicletta di 125 cc quando è stato coinvolto nello scontro con un’altra vettura.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi: al centro dell’accertamento c’è la ricostruzione della dinamica e le responsabilità, mentre la zona è rimasta parzialmente interdetta al traffico durante le operazioni.

I fatti principali

Secondo le prime rilevazioni, la vettura coinvolta era una Citroën condotta da una persona di 32 anni; la moto era diretta in viale Monte Ceneri provenendo da via Jacopino da Tradate. L’impatto è avvenuto in prossimità di un segnale di stop che regola l’incrocio: gli accertamenti preliminari indicano che il motociclista potrebbe non essersi fermato al segnale, entrando nell’area d’intersezione e venendo colpito sul lato sinistro dall’auto.

La dinamica ricostruita

Stando a quanto rilevato dagli agenti della Polizia locale, la Citroën percorreva piazza Prealpi provenendo da via Mac Mahon e dirigendosi verso via Masolino da Panicale, mentre la motocicletta stava attraversando la piazza nella direzione opposta. L’urto laterale ha avuto conseguenze drammatiche: la dinamica è attualmente oggetto di verifica, con misure tecniche e rilievi fotografici per stabilire con precisione traiettorie e velocità dei veicoli.

Conseguenze e soccorsi

Immediatamente dopo lo scontro i soccorritori hanno prestato ogni assistenza possibile: il trasporto al Niguarda è avvenuto in codice rosso, ma le ferite e i traumi riportati si sono rivelati gravissimi. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga, risultati negativi; la persona è stata descritta in stato di shock ma senza ferite rilevanti.

Veicoli coinvolti e danni collaterali

Oltre ai due mezzi principali, l’impatto ha determinato il coinvolgimento di altri veicoli in sosta: la Citroën ha terminato la sua corsa contro un’automobile parcheggiata nella corsia opposta, mentre la motocicletta ha colpito un altro veicolo posteggiato in via Masolino da Panicale. Sul luogo sono stati annotati danni materiali e elementi utili alle analisi tecniche.

Indagini e prospettive

Le attività investigative della Polizia locale proseguiranno per chiarire definitivamente cause e responsabilità: saranno valutati rilievi, testimonianze e la documentazione video eventualmente acquisita nella zona. In casi di questo tipo gli accertamenti puntano a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e la presenza di eventuali elementi che possano aver influito sulla dinamica, come condizioni del manto stradale, visibilità e rispetto della segnaletica.

La vicenda riapre il tema della sicurezza stradale in aree urbane dense di traffico, dove il confronto tra veicoli a due ruote e automobili è frequente: migliorare la percezione del rischio, far rispettare la segnaletica e garantire spazi protetti per i motociclisti sono fra le misure spesso indicate dagli esperti per ridurre la probabilità di eventi simili.