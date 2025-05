Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Milano, mentre cercava di evitare un controllo della polizia.

Il drammatico incidente in viale Ortles

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, Milano è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di un giovane di 21 anni. Il ragazzo, alla guida di uno scooter TMax, ha perso la vita dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, alla vista di una Volante, ha sterzato bruscamente a sinistra, perdendo il controllo e schiantandosi contro un semaforo all’incrocio con via Marco d’Agrate.

Le circostanze dell’incidente

Il TMax stava percorrendo viale Ortles, provenendo da piazza Bonomelli, quando il conducente ha notato l’auto della polizia. In un tentativo disperato di evitare un controllo, ha deviato il percorso, ma la manovra si è rivelata fatale. L’auto della polizia ha cercato di seguirlo, ma i dispositivi di emergenza non sono stati attivati, lasciando il giovane senza alcuna possibilità di essere fermato in modo sicuro.

Le conseguenze e le indagini in corso

Il conducente, un cittadino libico, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto poco dopo. Dalle indagini preliminari è emerso che il giovane non era in possesso di una patente di guida valida e che il TMax era intestato a un’altra persona. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità. Al momento, sembra che non ci sia stato un inseguimento vero e proprio, poiché la polizia non ha avuto il tempo di attivare sirene e lampeggianti.