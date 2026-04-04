Scontro in Via Tuscolana: donna e ragazzo trovano la morte, indagini della Polizia Locale

Un grave scontro tra una Fiat Punto e una Fiat 500 in Via Tuscolana ha provocato due vittime e più feriti trasferiti in ospedale, le autorità hanno sequestrato i veicoli per le indagini

Una collisione stradale tra due automobili ha segnato una notte drammatica in Via Tuscolana, all’altezza dell’incrocio con via Antonino Anile. Lo scontro, avvenuto intorno alle 23, ha riguardato una Fiat Punto e una Fiat 500 e ha avuto conseguenze gravissime: due persone sono decedute sul posto e altri occupanti dei veicoli sono rimasti feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre la Polizia Locale ha avviato i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente e le cause dell’impatto.

Tra le vittime figurano una donna di 50 anni, alla guida della Fiat Punto, e un ragazzo di 16 anni, passeggero della Fiat 500. Le due figlie della donna, una ventenne e una undicenne, presenti a bordo della Punto, sono state estratte dalle lamiere dai soccorritori e trasportate in ospedale. Il conducente della 500, un giovane di 19 anni, è stato anch’egli trasferito dai sanitari per gli accertamenti sanitari di rito. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale per proseguire le indagini.

I fatti e il luogo dell’incidente

Lo scontro si è verificato in un tratto trafficato di Via Tuscolana, all’incrocio con via Antonino Anile: un punto di forte scorrimento dove i margini della carreggiata e le intersezioni richiedono attenzione. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, l’impatto è stato violento e ha causato immediatamente gravi danni ai due veicoli, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere. Le operazioni sul posto hanno visto la collaborazione tra più corpi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure ai feriti.

Vittime e condizioni dei feriti

La donna di 50 anni e il ragazzo di 16 anni sono stati dichiarati deceduti sul luogo dell’incidente nonostante i tentativi di soccorso. Le due figlie della donna, rispettivamente di 20 e 11 anni, sono state soccorse e trasportate al Policlinico Umberto I per le cure del caso; il loro stato è sotto monitoraggio medico. Il conducente della Fiat 500, italiano di 19 anni, è stato portato al Policlinico Tor Vergata dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Le famiglie coinvolte sono state informate e assistite sul posto dal personale di emergenza.

Interventi di soccorso e primo intervento investigativo

Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco per le operazioni di estrazione e i sanitari del 118 per le cure immediate. Contestualmente, la squadra del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale ha proceduto ai rilievi tecnici, al sequestro dei veicoli e alla raccolta delle testimonianze. L’obiettivo degli operatori è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi: la rilevazione dei segni d’usura, le condizioni dei mezzi e gli eventuali elementi esterni che possano aver inciso sulla dinamica dell’impatto.

Sequestro dei veicoli e rilievi tecnici

Entrambe le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro dalla Polizia Locale per consentire gli esami meccanici e forensi necessari. Le operazioni di rilievo includono il controllo dei dispositivi di sicurezza, la valutazione dei segni sull’asfalto e la ricostruzione fotografica della scena. Questi passaggi sono fondamentali per il corretto svolgimento delle indagini e per stabilire eventuali responsabilità; il termine sequestro dei mezzi si riferisce proprio alla misura cautelare adottata per preservare elementi probatori utili.

Conseguenze e riflessioni sulla sicurezza stradale

Oltre al dolore per le vittime e alla gestione dell’emergenza, l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade urbane e sull’importanza della prevenzione. L’accaduto evidenzia come la combinazione di velocità, visibilità e condizioni della carreggiata possa trasformare un incidente in una tragedia. Gli operatori sanitari e le forze dell’ordine sottolineano il valore del tempestivo intervento sul posto e della disponibilità di adeguati servizi di emergenza, mentre la comunità è chiamata a riflettere su misure di tutela e comportamenti responsabili alla guida.