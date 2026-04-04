Rapina alle Poste di via Rubens: cliente colpisce il ladro e il bandito fugge

Rapina a un ufficio postale di Via Rubens a Milano: un cliente reagisce, il bandito scappa; separatamente la Polizia locale arresta due persone con oltre un chilo di ecstasy in auto

Nella mattinata del 03/04/2026 a Milano si sono verificati due episodi che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della cittadinanza. Il primo ha coinvolto un ufficio postale in Via Rubens, dove un uomo entrato armato di taglierino si è fatto consegnare del denaro; durante la fuga, però, un cliente ha reagito e lo ha colpito.

Il secondo episodio, avvenuto il 02/04/2026 in Via Ricciarelli, ha portato al sequestro di una consistente quantità di stupefacenti e all’arresto di due persone.

In entrambe le situazioni sono intervenute unità specializzate: sul primo caso i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Milano Porta Magenta hanno avviato le verifiche e le ricerche, mentre per il sequestro di droga è stata attivata la Polizia locale della zona di San Siro. Le autorità stanno conducendo le indagini con rilievi tecnici e accertamenti in corso per chiarire dinamiche e responsabilità.

La rapina in via Rubens e la reazione del cliente

L’episodio di Via Rubens si è svolto con modalità rapide e tese: un uomo con il volto scoperto, armato di taglierino, è entrato nell’ufficio postale chiedendo il denaro ai dipendenti e poi ha iniziato a darsi alla fuga a piedi. In quel frangente un cliente presente nell’ufficio ha deciso di intervenire e ha sferrato un pugno al rapinatore, provocandogli una ferita. Nel tentativo di guadagnare la fuga, il malvivente ha inoltre causato lievi lesioni a una dipendente e allo stesso cliente con il coltello a taglio.

Intervento delle forze dell’ordine e rilievi

Sul posto sono prontamente giunti gli equipaggi del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Milano Porta Magenta, che hanno raccolto testimonianze e avviato le ricerche del fuggitivo. Il Nucleo Operativo della Compagnia ha preso in carico le indagini, mentre il personale della SIS del Comando Provinciale ha effettuato i rilievi tecnici. Al momento le forze dell’ordine lavorano per identificare il responsabile e ricostruire con precisione l’accaduto, valutando filmati e dichiarazioni.

Sequestro di stupefacenti in via Ricciarelli: due arresti

Il giorno precedente, il 02/04/2026, in Via Ricciarelli nella zona di San Siro, la Polizia locale ha fermato due persone provenienti da Genova trovate in possesso di una quantità importante di droga. Durante un controllo stradale un uomo di 25 anni ha tentato di nascondere sotto l’auto un sacchetto contenente oltre un chilo di ecstasy, ma gli agenti lo hanno scoperto; con lui era presente una donna di 26 anni che è stata anch’essa fermata.

Materiale sequestrato e conseguenze

All’interno della vettura oltre alle pasticche di ecstasy sono stati rinvenuti una siringa, una pipetta riconducibile all’uso di crack e alcune buste contenenti marijuana. Gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due e al sequestro del materiale, avviando gli accertamenti per stabilire la destinazione e l’eventuale rete di distribuzione. L’indagine punta anche a ricostruire i canali di provenienza della merce.

Contesto e sviluppi delle indagini

Il caso di Via Rubens non arriva isolato: alcuni giorni prima, il 01/04/2026, c’era stato un altro tentativo di rapina in una posta cittadina in Via Rimini, dove due malviventi armati avevano cercato il colpo ma erano stati costretti a fuggire, lasciando a terra un dipendente lievemente ferito. L’accavallarsi di episodi di questo tipo ha spinto le forze dell’ordine a intensificare controlli e pattugliamenti in punti sensibili come gli uffici postali e le aree di scambio urbano.

Le autorità invitano a mantenere la calma e a segnalare prontamente situazioni sospette: la collaborazione dei cittadini è spesso cruciale per le indagini. Gli aggiornamenti ufficiali sulle ricerche e sugli sviluppi processuali verranno comunicati dai comandi competenti non appena saranno disponibili nuovi elementi utili ad avanzare le indagini.