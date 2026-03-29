Anziano di 92 anni spara alla badante in via Faenza

Spari in un appartamento di via Faenza: un 92enne è accusato di tentato omicidio dopo aver ferito la badante

Un episodio violento ha scosso un quartiere di Milano: giovedì 26 marzo un uomo di 92 anni ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro la donna che lavorava come badante presso il suo domicilio, ferendola all’addome. L’episodio è avvenuto all’interno di un appartamento in via Faenza, e secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è nata al culmine di una discussione tra i due conviventi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

La donna, una cittadina di nazionalità romena di 46 anni, è stata trasportata con urgenza all’ospedale Humanitas in codice rosso. Le autorità hanno proceduto all’arresto dell’anziano per tentato omicidio e per il reato di porto abusivo d’arma da fuoco. Al momento gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi della lite, con ipotesi che includono tensioni legate alla convivenza o a questioni economiche.

I fatti ricostruiti dagli investigatori

Secondo la versione raccolta dagli agenti delle Volanti, il colpo è stato esploso durante una discussione esplosa in casa; l’arma è stata trovata all’interno dell’appartamento e l’anziano è stato subito fermato. Le accuse a suo carico comprendono tentato omicidio e porto abusivo d’arma, reati per i quali è stata disposta la custodia con misura alternativa alla detenzione in carcere: l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e affidato al figlio. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando l’esistenza di precedenti denunce o di segnali di criticità nella convivenza.

Elementi pratici delle indagini

Gli inquirenti hanno eseguito rilievi nell’appartamento di via Faenza e raccolto le primissime dichiarazioni dei vicini e di eventuali testimoni. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti tecnici per verificarne la provenienza e se sia stata detenuta regolarmente, mentre gli investigatori valutano la posizione processuale dell’anziano in relazione ai suoi precedenti. Il concetto di porto abusivo d’arma da fuoco è centrale per capire eventuali responsabilità aggiuntive oltre all’accusa principale.

Ipotesi sui motivi e dinamiche della convivenza

Le ragioni che hanno portato allo sparo restano al momento da chiarire e gli inquirenti non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi ventilate figurano tensioni legate alla gestione della vita quotidiana, dissidi economici o questioni pratiche inerenti alla convivenza. È importante sottolineare che, fino a prova contraria, la dinamica completa va ricostruita attraverso accertamenti e testimonianze: la definizione dei motivi richiederà tempo e la verifica di elementi documentali, testuali o dichiarativi.

Quando la convivenza diventa fonte di rischio

Le relazioni di assistenza domiciliare possono essere caratterizzate da rapporti di dipendenza, conflitti e vulnerabilità economiche, fattori che talvolta inaspriscono i contrasti. In questo caso la presenza di una persona anziana con precedenti e di una badante straniera introduce variabili socio-economiche che gli investigatori stanno valutando. Il termine convivenza in fase di indagine assume così un significato operativo per ricostruire responsabilità e contesto.

Condizioni della vittima e intervento sanitario

La badante, ferita all’addome, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale Humanitas. Le fonti ospedaliere riportano che la paziente è in prognosi riservata, una definizione che indica la necessità di monitoraggio clinico continuativo ma non implica automaticamente un esito fatale: in questo caso è stato specificato che la vita della donna non sarebbe in pericolo immediato. Le cure chirurgiche e diagnostiche sono state avviate per valutare danni interni e stabilizzare le condizioni.

Aspetti sanitari e percorso di recupero

Il termine prognosi riservata viene usato quando i medici preferiscono non rilasciare giudizi definitivi sulle possibilità di guarigione fino a che non siano completati accertamenti e terapie. I prossimi giorni saranno determinanti per il decorso clinico: il personale sanitario procederà con esami strumentali e, se necessario, interventi chirurgici per riparare eventuali lesioni. Contestualmente, le autorità valuteranno eventuali esigenze di tutela della vittima e misure di protezione.

Le indagini proseguono e le autorità competenti continueranno a informare sugli sviluppi: al centro della ricostruzione ci sono la dinamica dell’accaduto, la valutazione delle responsabilità e le condizioni di salute della donna. È atteso il completamento degli accertamenti tecnici sull’arma e l’acquisizione di ulteriori testimonianze per fare piena luce su quanto successo.