Lite per il conto a Milano: uomo di 46 anni arrestato per aver sparato

Un diverbio per il conto in un bar di via delle Forze Armate sfocia in uno sparo: scopri le indagini, le accuse e gli sviluppi giudiziari

Nella cronaca di Milano è emerso un episodio che ha trasformato un semplice diverbio in un caso giudiziario. Secondo le ricostruzioni ufficiali, una discussione all’interno di un bar di via delle Forze Armate si è conclusa con lo sparo che ha ferito un cliente.

Le forze dell’ordine intervenute hanno avviato subito le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, raccogliendo testimonianze e dati tecnici utili a chiarire la dinamica. Il fatto ha suscitato attenzione anche per il ruolo che avrebbero avuto i gestori del locale nelle fasi immediatamente successive all’evento.

La vicenda ha portato all’adozione di una misura cautelare nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine: la decisione del giudice è stata presa dopo un’attività investigativa mirata. Le contestazioni formulate riguardano reati gravi e la vicenda è tuttora nella fase delle indagini preliminari, con il rispetto del fondamentale principio della presunzione di innocenza. Nei paragrafi seguenti vengono ricostruiti i passaggi principali, le ipotesi accusatorie e gli sviluppi procedurali che hanno portato all’arresto.

I fatti

La ricostruzione ufficiale colloca l’episodio nella serata del 24 gennaio 2026 in un bar di via delle Forze Armate, a Milano. La vittima, un cittadino ecuadoriano di 35 anni, si trovava nel locale insieme ad alcuni amici quando è scoppiata una discussione sul conto delle consumazioni. Dalla disputa verbale sarebbe poi passato all’azione il 46enne, che secondo gli inquirenti avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco, colpendo il trentacinquenne alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e successivamente i militari della Compagnia Milano Porta Magenta, che hanno avviato gli accertamenti.

La dinamica della lite e lo sparo

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, la discussione sul conto sarebbe degenerata in pochi istanti, trasformando un confronto economico in un episodio di violenza armata. Le attività tecniche hanno incluso l’analisi dei tabulati telefonici e le testimonianze dei presenti, che hanno permesso di ricostruire movimenti e tempistiche. Gli inquirenti ipotizzano l’uso di una pistola semiautomatica, mentre la vittima è stata raggiunta alla gamba destra, riportando ferite giudicate compatibili con lo sparo. Le circostanze esatte restano oggetto di verifica nell’ambito delle indagini.

L’indagine e la misura cautelare

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP del Tribunale Ordinario di Milano. Il provvedimento, eseguito il 13 marzo 2026 dai Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, ha riguardato un cittadino italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è indagato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, contestazioni che devono essere valutate nel corso del procedimento penale. È stato trasferito presso la casa circondariale di San Vittore.

Posizioni dei gestori del locale

Nel corso degli accertamenti è emersa anche la posizione dei titolari del bar, che risultano a loro volta indagati per favoreggiamento personale. Secondo l’ipotesi accusatoria, i gestori avrebbero fornito dichiarazioni reticenti e avrebbero tentato di allontanare la vittima dal locale immediatamente dopo lo sparo, con l’obiettivo di rendere più difficile l’attività investigativa e di eliminare elementi utili alle indagini. Queste condotte, se confermate, integrerebbero il reato di favoreggiamento almeno nella forma iniziale ipotizzata dagli inquirenti.

Aspetti legali e prossime fasi

Il procedimento resta alla fase delle indagini preliminari: la decisione del GIP è intervenuta sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria e su richiesta della Procura. L’adozione di una misura cautelare non equivale a una condanna, ma è finalizzata a evitare il pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato o fuga dell’indagato. Nei prossimi mesi le autorità dovranno completare accertamenti tecnici, escussione di testimoni e eventuali perizie balistiche per mettere a fuoco responsabilità e dinamica. Resta fermo il diritto alla difesa e la necessità di verificare ogni elemento prima di eventuali sviluppi processuali.