Sparatoria a Milano: ferito un uomo nella movida notturna

Un uomo di 42 anni ferito in una sparatoria a Milano, indagini avviate dalla polizia.

Una notte di paura a Milano

La movida milanese è stata scossa da un episodio di violenza che ha lasciato tutti senza parole. Nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo di 42 anni, cittadino cinese, è stato vittima di una sparatoria nei pressi del civico 104 di corso Garibaldi. Due connazionali, armati di pistola, hanno aperto il fuoco contro di lui, ferendolo al volto e alla testa. L’episodio è avvenuto all’esterno di un locale molto frequentato, un luogo simbolo della vita notturna milanese.

La fuga e i soccorsi

Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a fuggire in direzione di largo La Foppa, attraversando corso Como. Qui, ha cercato rifugio all’interno di un bar, dove ha chiesto aiuto mentre perdeva molto sangue. La prontezza di spirito dell’uomo è stata fondamentale: è rimasto cosciente durante tutto il tragitto, permettendo ai soccorritori di intervenire tempestivamente. Un’ambulanza e un’automedica sono giunte sul posto, trasportando l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembrano destare preoccupazioni per la vita.

Indagini in corso

La polizia di Stato ha immediatamente avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, fondamentali per ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili. Sul luogo della sparatoria sono stati rinvenuti diversi bossoli, un chiaro segno della violenza dell’episodio. Inoltre, si sta indagando sul passato della vittima: le forze dell’ordine stanno verificando se l’uomo fosse già noto per precedenti o se avesse ricevuto minacce in passato.