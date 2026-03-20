Furto in negozio a Milano: due uomini fermati in piazza San Babila

Il 19/03/2026 due persone sono state fermate per furto aggravato in concorso dopo un controllo in centro

Il 19/03/2026, a Milano, un intervento della polizia locale ha portato all’arresto di due persone ritenute responsabili di furto nei negozi del centro. Durante un servizio di controllo del territorio gli agenti hanno notato comportamenti sospetti in zona piazza San Babila e hanno deciso di seguire i movimenti dei soggetti per accertare eventuali illeciti.

Le prime fasi dell’attività investigativa si sono svolte in strada, osservando con attenzione le dinamiche tra i due sospettati e la loro interazione con gli esercizi commerciali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il modello operativo era basato su una collaborazione stabilita: uno dei due entrava nei punti vendita mentre l’altro restava all’esterno con borse apparentemente vuote. Questa tecnica è tipica del taccheggio organizzato, una modalità che sfrutta la complicità per sottrarre merce dagli scaffali senza destare immediati sospetti. Gli investigatori hanno proseguito l’osservazione fino all’intervento, raccogliendo elementi utili per la contestazione del reato di furto aggravato in concorso.

L’intervento della polizia locale

L’azione degli agenti si è concretizzata con un fermo mirato al termine delle verifiche sul campo: la pattuglia ha bloccato i due sospetti dopo aver visto chiaramente lo scambio di merce tra loro. Durante le fasi operative è stata recuperata la refurtiva, il cui valore è stato stimato in oltre 3 mila euro. Il tempestivo intervento ha evitato che la merce lasciasse la zona, permettendo agli operatori di restituirla ai commercianti e di raccogliere le dichiarazioni necessarie per formalizzare le accuse. L’azione è un esempio di come il presidio del territorio possa contrastare episodi ripetuti di microcriminalità.

Osservazione e arresto

Gli accertamenti hanno permesso di identificare i due soggetti come un uomo di 22 anni e un altro di 36 anni, entrambi di nazionalità serba, e di documentare la successione dei fatti che ha portato al fermo. Gli agenti, dopo aver confermato lo scambio della merce tra chi usciva dai negozi e chi la accoglieva fuori, sono intervenuti in modo coordinato per evitare fughe o danneggiamenti. L’operazione si è conclusa con l’arresto per il reato di furto aggravato in concorso, soggetto ora alle procedure previste dalla legge.

Sequestro degli strumenti e modalità

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti strumenti riconducibili all’attività illecita: un uncino splacchettatore e una calamita, elementi utilizzati per rimuovere i dispositivi di sicurezza applicati agli articoli. Questi strumenti confermano l’intento sistematico di eludere i dispositivi antitaccheggio e rappresentano prove importanti per la contestazione delle accuse. Il ritrovamento è stato annotato dai verbali e gli oggetti sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Valore della merce e procedure

La merce recuperata, quantificata in oltre 3 mila euro, è stata catalogata e immediatamente restituita ai titolari dei negozi coinvolti. Le attività amministrative successive all’intervento hanno incluso la redazione di rapporti dettagliati e la presa in carico delle vittime del reato da parte degli esercenti. La restituzione della refurtiva rappresenta un elemento di ristoro immediato per i negozianti, mentre la documentazione raccolta servirà a eventuali procedimenti penali contro gli arrestati, con l’obiettivo di accertare tutte le responsabilità.

Implicazioni e contesto

Questo episodio evidenzia come il fenomeno del taccheggio in centro cittadino continui a richiedere attenzione e strategie preventive. L’intervento dimostra l’efficacia del presidio fisso e delle attività di vigilanza mirata nelle aree commerciali ad alta frequentazione. Per i negozianti resta centrale l’adozione di misure di sicurezza integrate e la collaborazione con le forze dell’ordine per ridurre i casi di furto organizzato. Sul piano giudiziario, agli arrestati verranno contestati i capi di imputazione appropriati e seguiranno le procedure previste dalla norma per i reati di questo tipo.