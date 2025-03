Un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver tentato di rubare merce per 400 euro.

Un furto audace nella notte milanese

La notte tra mercoledì e giovedì ha visto un tentativo di furto audace all’Esselunga di via Palizzi, nella zona Certosa di Milano. Un uomo di 36 anni ha cercato di rubare merce per un valore di circa 400 euro, infiltrandosi nell’area di carico e scarico dei camion. Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità dei punti vendita, ma anche l’attenzione dei dipendenti che, prontamente, hanno allertato le autorità.

La dinamica dell’evento

Secondo quanto riportato dalla questura, l’uomo è stato notato da alcuni dipendenti mentre cercava di riempire uno zaino con generi alimentari, riviste e matite. L’azione è avvenuta poco prima di mezzanotte e mezza, quando il supermercato era in fase di sbancamento delle merci. Grazie alla prontezza dei lavoratori, che hanno contattato il numero di emergenza 112, la polizia è intervenuta rapidamente, portando all’arresto del malintenzionato.

Un problema crescente: furti nei supermercati

Questo non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, i furti nei supermercati sono aumentati, spingendo le catene a rafforzare le misure di sicurezza. Solo nel pomeriggio dello stesso giorno, un altro uomo, un 50enne algerino, è stato arrestato per aver tentato di rubare 130 euro di alcolici dallo stesso supermercato. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nei punti vendita e sulla necessità di strategie più efficaci per prevenire tali crimini.