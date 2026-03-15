Maltempo in Lombardia e Nord-ovest: cosa sapere

Maltempo, allerta gialla su Milano e avvisi arancioni in Liguria e parti del Nordovest: cosa fare e dove prestare attenzione

Il quadro meteorologico delle ultime ore segnala un peggioramento che interessa il Nord-ovest e si estende verso il meridione. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione lombardia ha emesso un' allerta meteo gialla a partire dalle ore 12 di sabato 14 marzo per rischio idraulico e idrogeologico, evidenziando la necessità di prestare attenzione nelle aree più vulnerabili.

Parallelamente la Protezione civile ha segnalato un impulso perturbato di origine atlantica che, muovendosi verso sud-est, genera fenomeni intensi e localizzati: piogge diffuse, rovesci, temporali con possibili grandinate e raffiche di vento. In alcune zone del Nord-ovest è stata valutata allerta arancione, mentre altre regioni risultano sotto allerta gialla, con indicazioni puntuali su limiti d'orario e comportamenti da adottare.

Che cosa prevede l’allerta

L'avviso regionale segnala che i fenomeni attesi possono causare criticità legate all'esondazione dei corsi d'acqua, al sovraccarico dei sistemi di drenaggio urbano e a frane locali. Il periodo di maggiore attenzione è indicato nelle ore successive all'emissione, con possibili incrementi del livello dei fiumi e intensi accumuli d'acqua nelle aree urbane. Il termine rischio idraulico si riferisce alle situazioni in cui la capacità del corso d'acqua è superata, mentre rischio idrogeologico indica la possibilità di movimenti del terreno o scivolamenti che interessano versanti e pendii.

Zone interessate e livello di allerta

Secondo le comunicazioni ufficiali, è stata valutata allerta arancione per parti di Liguria e Lombardia, mentre l' allerta gialla riguarda, tra le altre, Liguria, Calabria, Sicilia, e porzioni di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta. I fenomeni previsti includono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate: condizioni che richiedono prudenza negli spostamenti e nella gestione degli spazi aperti.

Consigli pratici per i cittadini

Le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di massima intensità e a evitare i punti notoriamente soggetti a allagamenti. È fondamentale non sostare nelle vicinanze dei corsi d'acqua e dei sottopassi, dove l'accumulo d'acqua può rendere la circolazione pericolosa. Per la città di Milano è stato segnalato un avviso già in vigore e, per alcune comunicazioni, con termine fino alle 18 del giorno indicato: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti locali per eventuali estensioni o variazioni.

Misure preventive e gestione degli spazi esterni

Prima di uscire è utile verificare lo stato dei balconi, delle tende e di eventuali strutture provvisorie come dehors o impalcature: il vento forte può staccare o spostare oggetti creando pericolo. Evitare di lasciare veicoli in prossimità di alberi che, in caso di vento intenso, potrebbero rompersi o cadere; lo stesso vale per box e aree non presidiate. In caso di pioggia forte, non transitare in zone acqua-dipendenti e, se possibile, parcheggiare in aree elevate fino al miglioramento delle condizioni.

Comportamenti in caso di emergenza

Se ci si trova in prossimità di un corso d'acqua e si osservano aumenti rapidi del livello dell'acqua, è essenziale allontanarsi verso punti più alti e non sottovalutare segnali come scrosci improvvisi o rumori di massa d'acqua. In presenza di flash flood la regola è evitare passaggi allagati: l'acqua che sembra bassa può essere molto più pericolosa per veicoli e persone. Per situazioni che richiedono soccorso, utilizzare esclusivamente i numeri di emergenza ufficiali e attenersi alle indicazioni delle autorità locali.

Come seguire gli aggiornamenti

Per rimanere informati è consigliabile consultare le fonti ufficiali: il Centro funzionale della Regione Lombardia, la Protezione civile nazionale e i bollettini meteo regionali forniscono comunicazioni aggiornate e dettagliate. Anche i canali istituzionali dei comuni e della polizia locale trasmettono avvisi operativi, chiusure di strade e misure di protezione civile. Infine, le app meteo ufficiali e i sistemi di alert sullo smartphone possono segnalare in tempo reale evoluzioni significative, aiutando cittadini e operatori a prendere decisioni tempestive.