Finto agente arrestato a Milano dopo il colpo a una donna di 86 anni

Intervento dei Falchi in via Neera: bloccato un 52enne con monili per 335 grammi e restituiti alla vittima

Il 13 marzo 2026 la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un uomo di 52 anni ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una donna di 86 anni. L’episodio, avvenuto nel quartiere Stadera in via Neera, è emerso quando gli agenti, impegnati in controlli contro i reati predatori, hanno notato comportamenti sospetti che hanno portato al fermo immediato del presunto autore.

La vittima, una signora disabile di 86 anni, era stata poco prima contattata telefonicamente da una persona che si era spacciata per appartenente alle Forze dell’Ordine. La telefonata rientra nella pratica nota come truffa telefonica, un modus operandi che mira a creare confusione e timore per estorcere valori affettivi come i gioielli di famiglia. Gli agenti hanno recuperato una busta con preziosi per un peso complessivo di circa 335 grammi.

Il fermo e il recupero dei preziosi

Gli agenti della Sesta Sezione, conosciuti come i Falchi, hanno notato un uomo scendere da un taxi e suonare al citofono di uno stabile con un atteggiamento evidente di nervosismo. Dopo circa dieci minuti l’uomo è uscito dall’abitazione e, insospettiti, i poliziotti lo hanno fermato. Il controllo ha permesso di trovare diversi monili in oro e argento, che sono stati immediatamente identificati come quelli sottratti alla donna.

Come è scattata l’azione della polizia

Il tempismo degli agenti è stato determinante: osservazione, intervento e sequestro hanno impedito all’indagato di allontanarsi. Il 52enne, con precedenti, è stato accompagnato agli uffici per gli accertamenti di rito e successivamente condotto al carcere di San Vittore. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno provveduto alla restituzione immediata dei preziosi alla vittima, riducendo l’impatto materiale e psicologico della truffa.

La dinamica della truffa telefonica

Secondo quanto ricostruito, il truffatore ha agito insieme a un complice che ha telefonato alla donna presentandosi come membro delle Forze dell’Ordine. La chiamata ha ipotizzato responsabilità dell’anziana in relazione a una rapina consumata con un veicolo riconducibile alla sua famiglia, prospettando conseguenze giudiziarie. Per evitare problemi legali la vittima è stata convinta, in stato di confusione, a preparare e consegnare oggetti di valore a un uomo che si sarebbe recato sul posto.

Profilo della vittima e conseguenze

La scelta di colpire una persona anziana e con difficoltà motorie non è casuale: l’obiettivo è la vulnerabilità. La signora di 86 anni ha vissuto momenti di forte smarrimento ma ha poi riottenuto i suoi monili grazie all’intervento tempestivo della Polizia. Oltre al danno materiale, episodi simili lasciano ricadute emotive importanti sulle vittime, che spesso perdono fiducia nelle relazioni di vicinato e nelle istituzioni.

Contesto più ampio e misure di prevenzione

Questa vicenda si inserisce in una serie di casi in cui anziani sono stati presi di mira con tecniche analoghe. Le forze dell’ordine ricordano alcuni semplici ma efficaci accorgimenti: non fornire informazioni personali al telefono, verificare sempre l’identità chiamando il numero ufficiale della struttura citata, non aprire la porta a sconosciuti e, in caso di sospetto, contattare il 112 o il 113. L’adozione di queste pratiche può ridurre il rischio di cadere in una truffa telefonica.

Nel corso degli stessi servizi operatori, inoltre, la polizia ha fermato a Piazzale Lotto un ragazzo di 30 anni di nazionalità egiziana ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, a dimostrazione di come i controlli sul territorio possano intercettare diverse situazioni di illegalità. Le autorità continuano a raccomandare attenzione e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per proteggere i soggetti più vulnerabili.