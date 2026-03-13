Truffa a un’anziana a Milano: fermato il presunto complice del falso finanziere

La squadra mobile di Milano ha smascherato un raggiro telefonico che aveva portato alla sottrazione temporanea di oltre 300 grammi di preziosi a un'anziana: il sospetto è stato preso in flagranza e i monili restituiti

Il pomeriggio del 12 marzo 2026 una donna di 86 anni, sola e con difficoltà motorie, è stata vittima di un raggiro messo in atto via telefono da chi si era spacciato per un appartenente alle Forze dell’Ordine. La chiamata le ha intimato di preparare e consegnare i suoi oggetti di valore per escludere eventuali responsabilità in un’indagine su una rapina; pochi minuti dopo è arrivato in taxi l’uomo incaricato di ritirare il bottino.

La vicenda si è però conclusa senza che i preziosi rimanessero nelle mani del truffatore: gli agenti dei Falchi della Sesta Sezione della Squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio antirapina in zona, hanno intercettato il sospetto all’uscita dello stabile in via Neera e lo hanno arrestato in flagrante, restituendo alla vittima i gioielli.

Il meccanismo della truffa

Il raggiro si è basato su una tecnica ormai consolidata: una telefonata in cui il malvivente si fingeva un ufficiale della Guardia di Finanza (o comunque delle Forze dell’Ordine) e prospettava alla vittima conseguenze giudiziarie per una rapina collegata a un veicolo riconducibile alla sua famiglia. Con questo pretesto è stata imposta la consegna di gioielli e oggetti di valore per «verifiche» o «confronti», una modalità che mira a generare paura e confusione nella persona offesa per ottenere la consegna spontanea dei beni.

Chi è presa di mira

Questo tipo di stratagemma predilige persone vulnerabili: anziani soli, con difficoltà sensoriali o motori, che possono essere facilmente disorientati da minacce verbali. Nel caso di Milano l’anziana era una persona di 86 anni con limitazioni nella mobilità e con qualche difficoltà visiva, caratteristiche che ne hanno accentuato la vulnerabilità. Il truffatore ha ottenuto medagliette, anelli, orologi e altri monili in oro e argento per un totale di circa 335 grammi di metalli preziosi.

Il ruolo dei Falchi e l’arresto

Agenti in borghese della Sesta Sezione, impegnati nel contrasto dei reati predatori, hanno notato un uomo scendere da un taxi in via Neera con un atteggiamento nervoso e guardingo. Dopo aver visto l’individuo suonare il citofono e salire nello stabile, i poliziotti si sono appostati e lo hanno seguito quando è uscito pochi minuti più tardi. L’ispezione ha permesso di trovare in suo possesso un sacchetto con i monili sottratti, che sono stati immediatamente riconsegnati all’anziana.

Dinamica dell’arresto e provvedimenti

Il fermo è avvenuto in flagranza di reato: si tratta di una circostanza che consente agli agenti di applicare l’arresto obbligatorio previsto per alcune forme di truffa, specialmente quando è evidente la sottrazione materiale dei beni. L’uomo, un 52enne con precedenti e descritto come un «trasfertista» proveniente da Napoli, è stato accompagnato agli uffici per gli accertamenti di rito e poi tradotto nel carcere di Milano San Vittore (Francesco di Cataldo).

Effetti sulla vittima e restituzione dei beni

Nonostante lo spavento e la perdita temporanea dei ricordi di una vita — tra cui medagliette, spille e persino le fedi dei genitori — la vittima ha riavuto l’intero contenuto sottratto grazie all’intervento tempestivo della polizia. Il ritorno dei monili ha evitato un ulteriore trauma materiale e simbolico, ma l’episodio sottolinea il grave impatto emotivo che questo tipo di reato può avere sulle persone anziane.

Ripercussioni legali

Per il sospettato è scattata l’accusa di truffa aggravata e sono state avviate le procedure penali previste. L’uso di espedienti che sfruttano l’autorità immaginaria delle Forze dell’Ordine costituisce un’aggravante agli occhi della legge, perché mira a manipolare la fiducia nel sistema e a colpire soggetti deboli.

Prevenzione e consigli pratici

Per difendersi da simili raggiri è essenziale diffidare di richieste telefoniche che impongono consegne di denaro o oggetti senza un motivo verificabile. Le Forze dell’Ordine non richiedono mai la consegna immediata di preziosi per verifiche: in caso di dubbio è consigliabile chiudere la comunicazione e contattare direttamente il numero della stazione o del comando locale. Conservare un elenco dei contatti affidabili e coinvolgere un familiare o un vicino di casa può fare la differenza.

Infine, segnalare ogni tentativo di truffa alle autorità consente di intercettare e bloccare reti criminali che operano con lo stesso schema. L’episodio di via Neera dimostra come la collaborazione tra cittadini e polizia possa trasformare un potenziale danno in un caso risolto con rapidità.