Anziana ingannata da un falso agente: recuperati 335 grammi di gioielli a Milano

La tecnica del falso funzionario, il recupero dei monili e il caso parallelo del ricercato egiziano fermato a piazzale Lotto

Il 13 marzo 2026 la Polizia di Stato ha concluso due distinti interventi che hanno portato a due arresti sul territorio milanese. Nel primo caso gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una truffa ai danni di una donna di 86 anni, che aveva consegnato i propri gioielli convincendosi di dover adempiere a un obbligo giudiziario.

Nel secondo caso, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, un cittadino straniero è stato fermato perché ricercato all’estero per reati legati all’immigrazione.

Entrambi gli episodi sottolineano l’importanza dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane. In particolare, il caso della signora anziana mette in luce come il raggiro telefonico, basato su ruoli istituzionali falsificati, rimanga una minaccia concreta per le persone più vulnerabili. Le indagini hanno permesso non solo di identificare e bloccare i responsabili, ma anche di restituire la refurtiva alla vittima.

L’operazione in via Neera

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, il truffatore ha contattato telefonicamente la donna fingendosi appartenente alle Forze dell’Ordine e sostenendo che l’auto di un familiare fosse coinvolta in una rapina. Con questo pretesto è riuscito a farsi consegnare 335 grammi di monili in argento, approfittando della fiducia dell’anziana. Il fenomeno descritto rientra nel normale insieme di stratagemmi telefonici: il criminale crea urgenza e paura per ottenere un’azione immediata da parte della vittima. Il modus operandi adottato è un esempio di ricatto psicologico mediatech, che sfrutta la credulità e la fretta della persona contattata.

Il fermo e il recupero dei gioielli

Gli agenti hanno notato un uomo scendere da un taxi e entrare nell’edificio dove abita la vittima; dopo circa dieci minuti è uscito ed è stato fermato per un controllo. Durante l’ispezione i poliziotti hanno trovato i monili appena sottratti, che sono stati immediatamente riconsegnati alla proprietaria. L’indagato, un cittadino italiano di 52 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso il carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’azione rapida degli operatori ha consentito di interrompere il raggiro prima che si potessero aggravare le conseguenze per la vittima.

Il secondo arresto a piazzale Lotto

Nell’ambito delle medesime attività di controllo del territorio, gli agenti hanno effettuato un secondo provvedimento in piazzale Lotto, dove è stato fermato un cittadino egiziano di 30 anni per un controllo di routine. Verifiche più approfondite hanno rilevato che l’uomo era ricercato dalle autorità del suo paese per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini preliminari indicano il coinvolgimento dell’indagato in una rete che, tra il 2026 e il 2026, avrebbe facilitato l’ingresso irregolare di persone in Europa aggirando le norme sui visti turistici.

Ruolo e iter processuale

Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, il 30enne avrebbe svolto attività di accoglienza e supporto logistico ai migranti una volta arrivati in Italia, agevolando così la permanenza irregolare sul territorio. Anche per quest’uomo è scattato il trasferimento al carcere di San Vittore, dove rimane in attesa delle procedure di estradizione e delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Questo caso evidenzia come le verifiche di documenti e precedenti, anche durante semplici controlli, possano portare all’emersione di reati transnazionali.

Implicazioni e misure di prevenzione

Le due operazioni, pur diverse per natura, convergono su un punto: la necessità di mantenere alta l’attenzione verso frodi e reti illecite. La presenza della Polizia di Stato sul territorio e l’intensificazione dei controlli del territorio hanno permesso di neutralizzare rapidamente i rischi e tutelare le vittime. Per ridurre l’incidenza di questi reati è fondamentale informare le fasce più a rischio, in particolare gli anziani, sui segnali tipici dei raggiri telefonici e sulle procedure corrette per verificare l’identità di chi chiama.

In conclusione, gli interventi a Milano hanno portato al recupero della refurtiva e alla segnalazione di un soggetto ricercato per reati legati all’immigrazione clandestina. Le autorità continuano il lavoro investigativo, mentre le procedure giudiziarie e i processi di estradizione seguiranno il loro iter. Nel frattempo resta il monito ai cittadini: in presenza di richieste sospette, è opportuno richiedere sempre conferme ufficiali e rivolgersi prontamente alle forze dell’ordine per evitare di cadere in trappole ben costruite.