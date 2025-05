Due uomini di Napoli arrestati dopo aver truffato una donna di 92 anni a Milano.

Un raggiro ben congegnato

Un episodio inquietante ha scosso Milano, dove due uomini, di 20 e 44 anni, sono stati arrestati dopo aver truffato una donna di 92 anni. Fingendosi agenti della Polizia Svizzera, i malviventi hanno convinto la vittima che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale, richiedendo una cauzione di 10mila euro per liberarlo. La donna, spaventata e preoccupata per la sorte del figlio, ha ceduto a questa richiesta, consegnando mille euro in contante e alcuni gioielli di famiglia.

La fuga e l’arresto

Dopo aver messo a segno il colpo, i due truffatori sono fuggiti a bordo di un’auto a noleggio, percorrendo anche tratti contromano. Tuttavia, la loro corsa si è interrotta in piazza Luigi di Savoia, dove sono stati fermati dalla Polizia Locale di Milano durante un controllo interforze. Gli agenti, insospettiti dalla loro condotta, hanno effettuato un controllo approfondito, scoprendo all’interno del veicolo mille euro in contanti e diversi gioielli, tra cui braccialetti con nomi di battesimo incisi.

Indagini e conseguenze legali

Alla richiesta di spiegazioni riguardo alla provenienza del denaro e dei preziosi, i due uomini non sono stati in grado di giustificarsi e, alla fine, hanno ammesso di aver perpetrato una truffa. Grazie ai nomi incisi sui bracciali, gli agenti sono riusciti a risalire rapidamente all’identità della vittima. La donna, ascoltata presso il comando di polizia, ha riconosciuto uno dei due truffatori. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per truffa aggravata, mentre le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili che potrebbero aver coinvolto la stessa modalità operativa.