Tre identificazioni grazie alle telecamere: meno abbandoni a Bareggio

Telecamere comunali e intervento della Polizia Locale hanno permesso di riconoscere tre responsabili di abbandono di rifiuti, con procedimenti avviati e controlli rafforzati in alcune aree

A Bareggio la combinazione tra sorveglianza tecnologica e attività investigativa della Polizia Locale ha portato all’identificazione di tre persone ritenute responsabili di abbandono di rifiuti in più punti del territorio comunale. Le immagini registrate dalle telecamere fisse e mobili hanno ricostruito i comportamenti sospetti, consentendo agli agenti di risalire agli autori degli atti e di avviare le procedure previste dalla normativa vigente.

Questo intervento segue una strategia che coniuga prevenzione e repressione, con l’obiettivo di limitare il fenomeno e tutelare la pulizia urbana.

Le segnalazioni di rifiuti abbandonati, confermano le autorità, sono in diminuzione grazie a un lavoro che punta sia sulla sensibilizzazione dei cittadini sia sul potenziamento dei controlli. Nel corso degli ultimi giorni, le videocamere hanno documentato tre episodi distinti: il materiale abbandonato comprendeva cartongesso, taniche vuote e rifiuti domestici. Le notizie diffuse dall’amministrazione sottolineano come, accanto alla tecnologia, rimanga centrale l’azione della Polizia Locale per trasformare le immagini in responsabilità legali concrete.

Come sono emerse le prove

Gli strumenti di sorveglianza installati nel Comune, sia in modalità fissa sia montati su veicoli o supporti mobili, hanno permesso di acquisire filmati utili all’identificazione. Dopo la raccolta delle registrazioni, gli agenti hanno analizzato i fotogrammi per ricostruire tempistiche e dinamiche degli abbandoni, collegando i mezzi o le persone riprese a soggetti residenti anche in Comuni limitrofi. L’utilizzo combinato di immagini, ricognizioni sul territorio e verifiche anagrafiche costituisce l’iter procedurale che precede la formalizzazione delle denunce previste dalla nuova normativa in materia ambientale.

I casi rilevati

In via San Carlo le telecamere hanno documentato l’abbandono di pannelli di cartongesso, permettendo di individuare un responsabile residente in un Comune vicino. In via Madonna Pellegrina, invece, sono emersi due episodi distinti: in uno sono state lasciate sul posto taniche vuote, nell’altro sacchi con rifiuti domestici. Ogni situazione è stata valutata singolarmente dagli agenti per definire la natura dei materiali e la possibile sanzionabilità, con l’obiettivo di ricondurre ogni elemento ai pubblici registri e procedere alla denuncia quando necessario.

La risposta dell’amministrazione

L’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza della dotazione tecnologica come supporto alla vigilanza, evidenziando come il mix tra strumenti e personale abbia reso più efficaci i controlli. Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Ambiente, Roberto Lonati, ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando che l’azione congiunta di sensibilizzazione e repressione sta producendo effetti concreti, in termini di segnalazioni in calo. Allo stesso tempo l’ente mantiene alta l’attenzione, rafforzando i controlli in alcune zone ritenute più a rischio.

Procedure e conseguenze legali

Dopo l’identificazione, la Polizia Locale è impegnata a completare l’iter previsto dalla nuova normativa, che normalmente include la raccolta di prove, la contestazione amministrativa o penale quando prevista e la formalizzazione della denuncia. Le misure possono variare a seconda della gravità dell’abbandono e della tipologia di rifiuto: materiali speciali come il cartongesso o contenitori potenzialmente pericolosi possono comportare sanzioni più severe e obblighi di bonifica a carico dei responsabili.

Impatto sul territorio e prospettive

L’effetto immediato dell’attività di controllo è una riduzione delle segnalazioni di abbandono, ma il Comune intende proseguire con strategie mirate per consolidare il cambiamento di comportamento. Tra le azioni previste ci sono campagne di informazione sui canali istituzionali, maggiore presenza sul territorio e il potenziamento delle postazioni di videosorveglianza nelle aree più critiche. L’obiettivo è trasformare il successo operativo in una cultura civica che limiti definitivamente questo tipo di fenomeni, proteggendo l’ambiente e migliorando la qualità della vita dei residenti di Bareggio.