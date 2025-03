Un uomo di 30 anni, noto per truffe agli anziani, è stato bloccato grazie alle telecamere di sorveglianza.

Un arresto che fa notizia

Il 14 marzo, la polizia locale di Bareggio ha messo a segno un’importante operazione arrestando un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per vari reati. Questo soggetto, descritto come un vero e proprio “mago delle truffe”, era specializzato nella tecnica dello specchietto, un metodo ingannevole utilizzato per raggirare le vittime, in particolare gli anziani. L’operazione è stata possibile grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di identificare il truffatore e di fermarlo prima che potesse colpire nuovamente.

La tecnica dello specchietto

La tecnica dello specchietto è un metodo di truffa molto diffuso in Italia, in cui il malvivente simula un incidente stradale, spesso danneggiando il proprio veicolo per far credere alla vittima di essere coinvolta in un sinistro. Questo approccio ingannevole porta le vittime, spesso anziane e vulnerabili, a sentirsi in colpa e a offrire denaro per risolvere la situazione. Nel caso di Bareggio, l’uomo era riuscito a farsi consegnare ben 500 euro da un’anziana, che, dopo essersi resa conto della truffa, ha sporto denuncia. Questo episodio ha messo in luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione e protezione per le fasce più deboli della popolazione.

Il ruolo della polizia locale

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati, ha espresso il suo apprezzamento per l’operato della polizia locale, sottolineando come questa operazione dimostri l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini. “Facciamo i complimenti a tutto il comando della polizia locale per questa importante operazione che ha permesso di identificare e fermare un soggetto che da mesi metteva a segno truffe”, ha dichiarato Lonati. Questo arresto non solo ha portato alla cattura di un truffatore, ma ha anche rafforzato la fiducia della comunità nelle istituzioni locali, dimostrando che la polizia è sempre presente e attenta alle esigenze dei cittadini.