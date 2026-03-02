Sparatoria in centro a Milano: aggiornamenti su feriti e indagini

Sparatoria in centro a Milano con più feriti e strada chiusa: forze dell'ordine e 118 intervengono, indagini in corso

Sparatoria in centro a Milano: feriti e strada chiusa

Chi: più persone coinvolte, tra cui civili; Cosa: sparatoria in strada con colpi d’arma da fuoco; Quando: oggi mattina, ore 09:20; Dove: corso Buenos Aires, Milano; Perché: cause ancora da accertare, inchiesta aperta dalla Procura.

Fatto principale

AGGIORNAMENTO ORE 09:20 – Sul posto i nostri inviati confermano una scena di panico dopo una serie di spari in corso Buenos Aires, a Milano. Testimoni riferiscono di almeno tre colpi esplosi davanti a un bar. La Polizia ha transennato l’area e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

Dettagli immediati

FLASH – Nelle ultime ore il 118 è intervenuto con tre ambulanze. Risultano due feriti trasportati in codice rosso al vicino ospedale Niguarda e un ferito in codice giallo. Sul posto operano agenti della Questura, la squadra mobile e la polizia scientifica.

Un funzionario della Questura ha dichiarato: “Stiamo acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti”. La pista di lavoro è al momento a carattere criminale; gli investigatori mantengono aperte tutte le linee d’indagine.

Cronologia eventi

09:15 – Testimoni segnalano un acceso diverbio in strada.

– Testimoni segnalano un acceso diverbio in strada. 09:20 – Spari: panico e fuga dei presenti.

– Spari: panico e fuga dei presenti. 09:25 – Chiamata ai soccorsi; prime pattuglie sul posto.

– Chiamata ai soccorsi; prime pattuglie sul posto. 09:40 – Area transennata; intervento polizia scientifica.

– Area transennata; intervento polizia scientifica. 10:05 – Due feriti trasportati in ospedale; indagini in corso.

Sul posto confermiamo

AGGIORNAMENTO ORE 10:05. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di numerosi testimoni ancora ascoltati dagli investigatori. Diversi esercenti hanno temporaneamente chiuso le serrande per timore di nuovi sviluppi. La Prefettura ha chiesto massima cautela e invita a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Implicazioni e prossimi passi

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per lesioni gravi e per il porto e l’uso d’arma. Gli inquirenti concentrano le indagini sulla ricostruzione dei movimenti e delle relazioni delle persone coinvolte. Le attività investigative prevedono l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le audizioni di testimoni. “Non possiamo escludere alcuna ipotesi finché non avremo tutte le prove”, ha dichiarato un investigatore inquirente.

Contesto

L’intervento del 118 nelle prime fasi ha portato al trasferimento di due persone in codice rosso e di una in codice giallo. Le autorità locali mantengono una presenza sul territorio per garantire l’ordine pubblico e agevolare le indagini. Si attende l’esito delle verifiche tecniche e delle informazioni acquisite per stabilire responsabilità e dinamiche.

Si attende l’esito delle verifiche tecniche e delle informazioni acquisite per stabilire responsabilità e dinamiche. Negli ultimi mesi la zona di Corso Buenos Aires ha registrato microconflitti tra commercianti e gruppi di giovani; al momento non risultano elementi certi che colleghino quei fatti all’episodio odierno. Le autorità cittadine hanno convocato una riunione di sicurezza per fare il punto della situazione.

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – La Polizia ha recuperato una pistola compatibile con i bossoli rinvenuti sulla scena. Sono in corso le operazioni di identificazione balistica e le verifiche tecniche.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Un testimone oculare ha riferito di un’autovettura scura vista allontanarsi dopo gli spari. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza cittadina sono sotto esame degli investigatori.

Come seguire la notizia

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di una sorgente fotografica ufficiale della Questura che ha fornito immagini preliminari agli inquirenti. Le procure competenti coordinano le operazioni investigative insieme alle forze dell’ordine locali.

Gli aggiornamenti verranno diffusi dalle redazioni in base agli sviluppi ufficiali. La situazione si evolve rapidamente: proseguono le verifiche tecniche e le attività di ascolto dei testimoni.

AGGIORNAMENTO ORE: Sul posto i nostri inviati confermano che proseguono le verifiche tecniche sui reperti raccolti durante le operazioni. Le autorità mantengono riserbo sulle identità coinvolte.

La Prefettura ha rafforzato i controlli nell’area interessata mentre gli investigatori continuano le attività di ascolto dei testimoni. Le analisi balistiche e le immagini di videosorveglianza sono ora al centro dell’inchiesta.

La situazione si evolve rapidamente: la Procura valuterà gli esiti delle verifiche prima di eventuali richieste di misura cautelare. È previsto un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità competenti nelle prossime ore.