Incidente tram linea 9 a Milano: due morti, decine di feriti e indagini in corso

Un tram della linea 9 è deragliato il 27/02/2026 in viale Vittorio Veneto a Milano; due persone sono morte e decine sono rimaste ferite, mentre prefettura, Procura e servizi di emergenza sono al lavoro

Nel pomeriggio del 27/02/2026 un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto, a Milano, terminando la corsa contro la vetrina di un edificio. L’incidente ha provocato due vittime e un numero rilevante di feriti, che sono stati soccorsi e trasferiti in diversi ospedali cittadini.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per assistere passeggeri ed eventuali pedoni coinvolti. Le autorità hanno avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell’accaduto.

Le dinamiche dell’incidente e le prime ricostruzioni

Le autorità hanno avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell’accaduto, con rilievi tecnici e acquisizione di video. I testimoni e i filmati circolati indicano un deragliamento del convoglio poco prima dell’incrocio. Il tram sarebbe uscito dai binari e avrebbe sfondato la vetrina di un negozio.

Alcuni colleghi hanno riferito che il mezzo non si sarebbe fermato alla fermata precedente. Tale elemento ha portato gli investigatori a ipotizzare un possibile malore del conducente, ipotesi tuttora in corso di verifica. L’autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti ed è atteso per essere ascoltato dagli inquirenti.

Ipotesi investigative e quadro giudiziario

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Il fascicolo è affidato al pubblico ministero di turno, Elisa Calanducci. Il procuratore Marcello Viola ha definito l’impatto «devastante».

Gli inquirenti indagano per accertare se l’evento sia stato causato da un malore dell’autista, da un difetto tecnico del mezzo o da una combinazione di fattori. Sono in corso rilievi tecnici sul veicolo e sulla tratta ferroviaria interessata, nonché l’acquisizione dei filmati disponibili e delle testimonianze.

L’autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti ed è atteso per essere ascoltato dagli inquirenti. Ulteriori sviluppi probatori sono attesi nei prossimi giorni, con eventuali acquisizioni documentali e perizie tecniche.

Bilancio dei soccorsi e ricoveri

Dall’aggiornamento fornito dall’AREU risulta che il totale degli ospedalizzati è salito a 49 persone. Due pazienti si trovano in codice rosso, mentre decine sono in codice giallo o verde. I ricoverati sono distribuiti tra diversi nosocomi cittadini, tra cui il Policlinico. Le squadre di soccorso hanno estratto persone rimaste intrappolate sotto il mezzo e stabilizzato i casi più gravi.

Caratteristiche del mezzo coinvolto

Il convoglio coinvolto è un Tramlink bidirezionale di nuova generazione, lungo circa 25 metri. Dispone di telecamere interne e monitor informativi, oltre a sistemi di infomobilità e videosorveglianza. I dati registrati dai dispositivi potranno fornire elementi utili alle indagini per ricostruire gli ultimi minuti prima del deragliamento.

Ripercussioni sulla circolazione e misure adottate

Il quadro operativo si è aggiornato dopo che i dispositivi a bordo hanno fornito dati utili alle indagini. La situazione ha causato disagi rilevanti alla rete del trasporto pubblico.

ATM ha attivato deviazioni e servizi sostitutivi con autobus su più linee. Sono state disposte interruzioni nella tratta tra viale Piave e la Stazione Centrale. I percorsi dei tram 1, 5, 9 e 33 sono stati modificati per garantire il transito in sicurezza e favorire le operazioni di emergenza.

Le comunicazioni ufficiali raccomandano la pianificazione di spostamenti alternativi e indicano l’utilizzo delle linee metropolitane come soluzione di continuità. Le autorità locali monitorano in tempo reale la riprogrammazione del servizio.

Organizzazione dei soccorsi e ringraziamenti

All’intervento hanno partecipato numerose ambulanze, automediche e mezzi di coordinamento identificati come maxiemergenze. Le squadre di primo intervento hanno operato congiuntamente per estrarre e assistere le persone coinvolte.

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha ringraziato la macchina dei soccorsi per la rapidità e il coordinamento delle operazioni. Sul luogo sono giunti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e rappresentanti nazionali, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.

Le autorità sanitarie continuano a coordinare i trasferimenti verso le strutture ospedaliere e gli approfondimenti tecnici proseguiranno per chiarire le cause e stabilire eventuali sviluppi giudiziari.

Reazioni pubbliche e prospettive

La presidente del Consiglio ha espresso cordoglio ufficiale e la città è rimasta sotto choc per l’accaduto. Il sindaco ha invitato ad attendere gli esiti delle indagini, sottolineando che le prime informazioni indicano un possibile ruolo del conducente piuttosto che un malfunzionamento tecnico esclusivo. Gli accertamenti proseguiranno con analisi tecniche del veicolo, ricostruzione dei tracciati e acquisizione delle immagini di bordo.

In attesa dei risultati ufficiali dell’inchiesta, la priorità rimane l’assistenza ai feriti e il sostegno alle famiglie colpite. Le autorità locali e i gestori del servizio di trasporto hanno annunciato l’adozione di misure per rafforzare la sicurezza della rete tranviaria e prevenire il ripetersi di eventi analoghi. Gli approfondimenti tecnici e le verifiche sui dispositivi a bordo dovrebbero fornire elementi utili per eventuali determinazioni giudiziarie e per la definizione dei provvedimenti operativi.