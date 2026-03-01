Impatto della sentenza cjeu sulla profilazione automatica e la compliance gdpr

Dal punto di vista normativo, la sentenza cjeu sulla profilazione automatica aggrava il rischio compliance per le aziende che non valutano impatto e trasparenza

Sentenza della Corte UE sulla profilazione automatica: che cosa cambia per le aziende

La Corte di giustizia dell’Unione europea, insieme alle indicazioni dell’EDPB e ai chiarimenti del Garante italiano, ha messo ordine su un punto cruciale: la profilazione automatica e le decisioni esclusivamente basate su processi automatizzati rientrano pienamente nel campo di applicazione del GDPR.

Per profilazione si intende qualsiasi elaborazione di dati personali finalizzata a prevedere caratteristiche, comportamenti o preferenze delle persone. Non basta quindi una base giuridica formale: le organizzazioni devono dimostrare trasparenza, valutare i rischi e mettere in atto protezioni effettive a favore degli interessati.

Cosa significa nella pratica

Sul piano operativo le conseguenze sono tangibili. Le imprese devono predisporre e documentare le valutazioni d’impatto (DPIA) quando la profilazione comporta rischi elevati, adottare misure tecniche e organizzative adeguate e rendere accessibili canali di informazione per gli interessati. Le garanzie richieste includono la possibilità di intervento umano e strumenti di correzione degli esiti automatizzati. In concreto serve rivedere processi interni, contratti con fornitori e regole di governance dei dati.

1. La cornice normativa e la pronuncia rilevante

La sentenza della Corte e le linee guida dell’EDPB chiariscono che quando la profilazione produce effetti giuridici o impatti significativi sulla vita delle persone, scattano obblighi severi: trasparenza, una base giuridica adeguata (ad esempio il consenso o altra giustificazione legittima) e l’obbligo di condurre una DPIA per i trattamenti ad alto rischio. Le aziende devono mappare finalità e categorie di dati coinvolte e documentare le misure adottate per ridurre i rischi (minimizzazione, pseudonimizzazione, retention policy chiare, ecc.).

Il Garante ha precisato che l’assenza di una DPIA, quando necessaria, può dar luogo a rilievi istruttori e sanzioni. Per questo motivo, chi non adegua i propri processi espone l’organizzazione a contestazioni formali e possibili provvedimenti amministrativi. Inoltre, le informative privacy devono spiegare in modo comprensibile come funzionano gli algoritmi quando la profilazione incide in modo rilevante sulle persone.

2. Implicazioni pratiche e responsabilità

Le imprese che usano algoritmi per profilare utenti o prendere decisioni automatizzate devono andare oltre la mera documentazione tecnica. È necessario fornire spiegazioni intelligibili sul funzionamento dei processi, indicare quali dati sono trattati e quali salvaguardie sono state messe in campo. L’informativa generica non basta: servono comunicazioni chiare, procedure concrete per l’esercizio dei diritti ( incluso il diritto a richiedere un intervento umano) e rigore nell’implementazione dei principi di accountability — registri aggiornati, DPIA, monitoraggio continuo dei modelli e report verificabili.

3. Azioni concrete che le aziende dovrebbero intraprendere

Per ridurre il rischio di non conformità e dimostrare diligenza, le aziende dovrebbero intraprendere almeno queste iniziative:

– Effettuare una DPIA specifica per i sistemi di profilazione e aggiornarla periodicamente.

– Rendere trasparenti gli scopi, le logiche decisionali e i criteri di profilazione nelle informative destinate agli interessati.

– Applicare misure tecniche come la pseudonimizzazione, controlli anti-bias e monitoraggio delle performance degli algoritmi.

– Prevedere procedure operative per l’intervento umano nei casi in cui le decisioni possano avere conseguenze rilevanti.

– Integrare soluzioni RegTech per automatizzare registri, audit e reportistica di conformità.

– Formare regolarmente il personale su protezione dei dati, rischi algoritmici e responsabilità operative, coinvolgendo funzioni legali, IT e business.

Tutte queste azioni vanno tradotte in procedure interne, ruoli e responsabilità chiaramente definiti e metriche di controllo. Il Garante può avviare ispezioni; perciò è opportuno pianificare audit indipendenti e aggiornamenti normativi continui.

4. Rischi, sanzioni e impatto reputazionale

Le conseguenze dell’inosservanza sono concrete: oltre a provvedimenti correttivi (anche il divieto di trattare specifiche categorie di dati), il GDPR prevede ammende fino al 4% del fatturato annuo mondiale o 20 milioni di euro, a seconda del caso. Il danno reputazionale può essere altrettanto severo: perdita di fiducia da parte di clienti e partner, ricadute commerciali e costi per rettifiche e controlli esterni. Per questo motivo il monitoraggio e la preparazione preventiva sono essenziali.

5. Best practice per mantenere la compliance

Per dimostrare conformità in modo credibile, è utile orientarsi su alcune prassi consolidate:

– Trasparenza proattiva: interfacce e comunicazioni che spiegano in modo immediato le logiche decisionali rilevanti per l’interessato.

– Documentazione esaustiva: registri dei trattamenti, report delle verifiche e risultati degli audit.

– Misure di mitigazione: limitare le conservazioni, preferire algoritmi interpretabili quando possibile e applicare tecniche di protezione dei dati.

– Governance chiara: ruoli formalizzati (tra cui il DPO), policy di escalation e responsabilità definite.

– Uso di RegTech: strumenti che consentono tracciabilità, conservazione delle evidenze e reportistica automatizzata.

– Audit indipendenti: verifiche esterne periodiche per identificare bias e validare affidabilità e correttezza dei processi.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, insieme alle indicazioni dell’EDPB e ai chiarimenti del Garante italiano, ha messo ordine su un punto cruciale: la profilazione automatica e le decisioni esclusivamente basate su processi automatizzati rientrano pienamente nel campo di applicazione del GDPR. Per profilazione si intende qualsiasi elaborazione di dati personali finalizzata a prevedere caratteristiche, comportamenti o preferenze delle persone. Non basta quindi una base giuridica formale: le organizzazioni devono dimostrare trasparenza, valutare i rischi e mettere in atto protezioni effettive a favore degli interessati.0

La Corte di giustizia dell’Unione europea, insieme alle indicazioni dell’EDPB e ai chiarimenti del Garante italiano, ha messo ordine su un punto cruciale: la profilazione automatica e le decisioni esclusivamente basate su processi automatizzati rientrano pienamente nel campo di applicazione del GDPR. Per profilazione si intende qualsiasi elaborazione di dati personali finalizzata a prevedere caratteristiche, comportamenti o preferenze delle persone. Non basta quindi una base giuridica formale: le organizzazioni devono dimostrare trasparenza, valutare i rischi e mettere in atto protezioni effettive a favore degli interessati.1