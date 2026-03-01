Deragliamento del tram 9 a viale Vittorio Veneto: bilancio e cronaca dell’incidente

Un tram della linea 9 è uscito dai binari a viale Vittorio Veneto e ha travolto la vetrina di un negozio: confermati due morti e circa 40 feriti, con i soccorsi ancora al lavoro

Il tram della linea 9 è deragliato poco dopo le 16 di venerdì 27 febbraio mentre viaggiava da Piazza della Repubblica verso Porta Venezia. Il convoglio è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto e ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio, con un bilancio di due persone decedute e circa 40 feriti.

Sul posto hanno operato immediatamente i servizi di emergenza per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area; le forze dell’ordine e la polizia locale hanno avviato i rilievi. Le autorità locali hanno sospeso temporaneamente il servizio sulla tratta interessata e le verifiche tecniche sono in corso per accertare le cause dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

A seguito della sospensione del servizio sulla tratta interessata, il convoglio ha perso il contatto con i binari prima di urtare la facciata di un negozio. L’uscita dalla sede ferroviaria ha provocato il cedimento parziale della vetrata e l’invasione del marciapiede, con persone colpite o intrappolate nella zona antistante il negozio.

Testimoni oculari hanno riferito di un forte boato e di cittadini in stato di choc che si sono attivati per soccorrere i feriti. Le prime operazioni di assistenza sono state coordinate dalle squadre di emergenza presenti sul posto.

Le autorità competenti hanno avviato verifiche tecniche per chiarire se l’evento sia riconducibile a un guasto meccanico, a un errore di guida o ad altri fattori esterni. Le indagini proseguono con sopralluoghi sul convoglio e rilievi sulla sede di marcia.

Prime ipotesi investigative

Gli accertamenti preliminari seguono più piste. I controlli riguardano in primo luogo i sistemi frenanti del convoglio. Gli inquirenti verificheranno la documentazione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

È previsto l’esame dei registratori di bordo e delle immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la sequenza degli eventi. Con registratori di bordo si intendono i dispositivi che registrano velocità, comandi e segnali del tram.

Le analisi includeranno rilievi sulla sede tranviaria per verificare eventuali anomalie strutturali. Saranno inoltre valutati la presenza di ostacoli sui binari e possibili guasti alla linea elettrica che alimenta il mezzo.

I sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni con tecnici specializzati e consulenti peritali. Ulteriori sviluppi verranno resi noti al termine degli esami tecnici.

Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza

In seguito agli accertamenti tecnici, sul luogo dell’incidente sono intervenuti mezzi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le autorità hanno istituito un perimetro di sicurezza per agevolare le operazioni di soccorso e di rilievo.

Le squadre di pronto intervento hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti alle strutture ospedaliere più vicine. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico; la circolazione tranviaria è sospesa per consentire la messa in sicurezza e gli rilievi tecnici. Ulteriori comunicazioni sulla gestione dell’emergenza saranno rese note al termine degli esami tecnici.

Assistenza alle vittime e ai testimoni

Le autorità hanno attivato servizi di supporto psicologico per i testimoni e le persone coinvolte nell’incidente. I servizi sono operativi sul posto e presso strutture comunali per offrire consulenza immediata e indirizzamento a percorsi di assistenza continuativa.

Le strutture sanitarie hanno predisposto corsie dedicate per la gestione dei casi più gravi, al fine di velocizzare triage e ricoveri urgenti. È stata inoltre istituita una linea informativa dedicata ai familiari e ai cittadini per fornire aggiornamenti sui dispersi e sui ricoverati.

Le prime comunicazioni ufficiali richiamano alla prudenza e al rispetto delle aree interdette per evitare di ostacolare i soccorsi. Ulteriori comunicazioni sulla gestione dell’emergenza saranno rese note dalle autorità competenti nelle prossime ore.

Implicazioni per la mobilità e sicurezza

Ulteriori comunicazioni sulla gestione dell’emergenza saranno rese note dalle autorità competenti nelle prossime ore. La sospensione temporanea della linea 9 avrà effetti immediati sulla rete di trasporto urbano.

La situazione richiede interventi su due fronti. Da un lato servono controlli più stringenti e investimenti nella manutenzione delle infrastrutture, con priorità sulla sicurezza dei veicoli. Dall’altro è necessario aggiornare i piani di emergenza e coordinare le corse sostitutive per contenere l’impatto sul traffico privato.

Le autorità locali e l’azienda di trasporto sono chiamate a chiarire i tempi del ripristino della linea e le misure tecniche previste per prevenire il ripetersi di eventi analoghi. Si attende inoltre un rapporto tecnico che specifichi cause e responsabilità, utile per orientare gli interventi successivi.

Proposte e misure preventive

In attesa del rapporto tecnico, sono state avanzate misure immediate per ridurre il rischio di nuovi incidenti. Tra le proposte figurano il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei binari e l’adozione di sensori per il controllo in tempo reale dello stato dei convogli. Si propone inoltre l’introduzione di percorsi formativi periodici per il personale di guida. Alcune voci chiedono un piano straordinario di manutenzione della rete tranviaria urbana, con verifiche più frequenti e interventi di ammodernamento delle vetture.

Impatto sul dibattito pubblico

Eventi di questa gravità polarizzano l’opinione pubblica e aumentano le richieste di trasparenza sulle condizioni di esercizio del servizio. La combinazione tra indagine tecnica e valutazione politica sarà decisiva per attribuire responsabilità e per definire piani di prevenzione a medio e lungo termine. Le autorità locali hanno annunciato che i risultati dell’indagine orienteranno le priorità di intervento e i tempi della riprogrammazione degli assetti operativi.

Le autorità hanno promesso aggiornamenti ufficiali non appena saranno disponibili ulteriori elementi. Nel frattempo prosegue l’attività di soccorso e il lavoro degli investigatori per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. L’obiettivo dichiarato è fornire risposte puntuali alle famiglie colpite e orientare le priorità degli interventi futuri. Gli aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali istituzionali non appena saranno verificati.