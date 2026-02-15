due persone arrestate dalla squadra investigativa del commissariato Lorenteggio per detenzione ai fini di spaccio, con sequestro di sostanze e denaro; indagini in corso.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due persone accusate di traffico di droga nei comuni di Corsico, Settimo Milanese e Cesano Boscone. L’intervento della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.

Durante le operazioni di identificazione, i due indagati avrebbero anche opposto resistenza e si sarebbero resi responsabili di episodi di violenza nei confronti degli agenti.

L’operazione — parte di una serie di controlli mirati allo spaccio nell’area metropolitana — ha portato in carcere due cittadini italiani, di 47 e 23 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gli episodi di violenza e la resistenza a pubblico ufficiale hanno aggravato le contestazioni a loro carico.

Le indagini sono proseguite per ricostruire la provenienza delle sostanze sequestrate e identificare eventuali canali di rifornimento. Gli investigatori hanno combinato appostamenti sul territorio, acquisizione di informazioni e interventi sul campo per individuare i punti di scambio tra i tre comuni interessati.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sono stati rinvenuti quantitativi di cocaina e hashish, oltre a denaro considerato probabile provento delle cessioni. Il materiale è stato sequestrato e inviato ai laboratori per le analisi che determineranno purezza, peso e modalità di confezionamento; al momento la Questura non ha diffuso i dettagli sulle quantità.

Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria competente. I fermati sono stati accompagnati negli uffici di polizia per le formalità e per la redazione delle denunce; in seguito si valuteranno eventuali misure cautelari. Proseguiranno inoltre accertamenti tecnici sulle sostanze e verifiche sui flussi finanziari collegati al denaro sequestrato, passaggi ritenuti fondamentali per ricostruire reti di approvvigionamento e distribuizione.

Secondo Marco Santini, analista fintech ed ex dipendente di Deutsche Bank, l’analisi dei movimenti economici può offrire elementi decisivi per individuare responsabilità e collegamenti: il lavoro richiede indagini documentali e bancarie approfondite e tempi tecnici non brevi.

L’operazione, condotta il 14/02/, rientra nel più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio nella cintura milanese. Gli interventi mirano a ridurre le piazze di cessione e a migliorare la sicurezza urbana attraverso la presenza capillare e l’attività di intelligence sul territorio.

Si attendono ora i risultati delle analisi tossicologiche e le verifiche sui conti per i prossimi sviluppi processuali; le autorità comunicheranno ulteriori dettagli non appena disponibili.