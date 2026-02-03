Scopri Semi di Comunità: Un Progetto Innovativo per l’Infanzia a Vanzago

Scopri come il progetto "Semi di Comunità" a Vanzago supporta famiglie e bambini attraverso coinvolgenti attività educative e sociali. Un'iniziativa che promuove la crescita, l'inclusione e il benessere della comunità locale. Unisciti a noi per fare la differenza!

Il Comune di Vanzago, in collaborazione con la Cooperativa Stripes e La Cordata, ha avviato un’importante iniziativa denominata Semi di comunità. Questo progetto mira a favorire lo sviluppo dei più piccoli e a creare un ambiente di supporto per le famiglie, integrando servizi e relazioni con l’elemento naturale.

Collocato presso il Centro Prima Infanzia Lo Scrigno, attivo dal 2012, Semi di comunità si propone di diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio, in particolare per quelle che affrontano difficoltà economiche, culturali o relazionali. L’obiettivo è offrire opportunità educative attraverso laboratori, attività di socializzazione e percorsi di educazione ambientale.

Un progetto pensato per le famiglie

Il cuore dell’iniziativa è la partecipazione attiva delle famiglie. Non si tratta solo di utenti passivi, ma di veri e propri protagonisti che possono contribuire alla costruzione di un ambiente educativo stimolante. Le famiglie partecipano a percorsi che incoraggiano interazioni significative tra genitori e figli, rafforzando il loro ruolo nel processo educativo e promuovendo comportamenti sostenibili.

Attività e laboratori

Il progetto prevede una serie di attività pratiche, come laboratori creativi e percorsi educativi condivisi, che possono coinvolgere bambini dai 0 ai 6 anni. Attraverso queste esperienze, genitori e bambini possono imparare insieme, divertendosi e creando legami più forti. Inoltre, l’iniziativa organizza eventi pubblici e attività di comunicazione per coinvolgere l’intera cittadinanza, creando una rete di supporto e condivisione.

Il valore della comunità

La filosofia alla base di Semi di comunità si fonda su un concetto semplice ma cruciale: nessuna famiglia dovrebbe sentirsi isolata nell’educazione dei propri figli. Questo progetto offre spazi dove le famiglie possono incontrarsi, conoscersi e supportarsi a vicenda. L’intento è creare una comunità coesa, in cui l’educazione non sia solo un compito individuale, ma un impegno collettivo.

Collaborazioni e sostegno

Il progetto ha ricevuto il supporto della Fondazione Comunitaria Nord Milano, che sottolinea l’importanza di investire nel benessere delle comunità e nella prevenzione delle disuguaglianze. Grazie a questa collaborazione, Semi di comunità non solo offre servizi, ma crea occasioni concrete per il dialogo e la relazione tra famiglie, bambini e territorio. Come afferma il Presidente di Stripes, Dafne Guida, “lavorare con la prima infanzia significa investire nel presente, non solo nel futuro”.

In questo contesto, Semi di comunità rappresenta un modello educativo inclusivo e partecipativo, dove ogni bambino e genitore può sentirsi accolto e sostenuto. Gli spazi urbani e naturali diventano ambienti di apprendimento e condivisione, contribuendo a costruire un futuro migliore per le famiglie di Vanzago.