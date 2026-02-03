Olimpia Milano: Aggiornamenti sulle Condizioni di Salute di Leandro Bolmaro

Leandro Bolmaro ha recentemente subito un infortunio, tuttavia le ultime notizie indicano che la situazione è meno grave del previsto.

Olimpia Milano ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Leandro Bolmaro, giovane talento argentino, che ha subito un infortunio durante la partita contro il Partizan Belgrado. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Fortunatamente, le lesioni gravi sono state escluse, offrendo un certo sollievo.

I fatti

Durante il terzo quarto dell’incontro, Bolmaro ha riportato una distorsione del gomito destro a seguito di una caduta in fase difensiva. Si è subito reso conto della gravità della situazione, tenendosi il gomito mentre veniva assistito dallo staff medico e accompagnato in infermeria. I successivi esami hanno confermato che non ci sono stati danni permanenti.

Il comunicato ufficiale

In un comunicato, la società ha dichiarato: “Leandro Bolmaro ha subito una distorsione del gomito destro, senza lesioni più gravi. Sarà rivalutato quotidianamente, ma non sarà disponibile per le prossime due settimane, almeno.” Questo annuncio ha portato a un sospiro di sollievo tra i dirigenti, che avevano temuto un infortunio più serio.

Le conseguenze per il team

La mancanza di Bolmaro si fa sentire in un momento cruciale della stagione. L’allenatore Peppe Poeta ha espresso dispiacere, sottolineando quanto il giovane argentino contribuisca al gioco della squadra. Con l’assenza di Lorenzo Brown, escluso dai progetti sportivi, le opzioni per le rotazioni sugli esterni sono ulteriormente limitate, complicando la gestione del roster.

Prossimi impegni di Olimpia Milano

Olimpia Milano si prepara ad affrontare una settimana decisiva, con la sfida contro la Germani Brescia in avvicinamento. Questa partita è fondamentale, non solo per il campionato nazionale, ma anche per il morale del team dopo la sconfitta contro Varese. Inoltre, la squadra dovrà affrontare un doppio turno di EuroLeague, affrontando il Baskonia e poi l’Asvel di Lione, eventi cruciali per le loro ambizioni di post-season.

L’attenzione ora si sposta sulla preparazione della squadra per affrontare le sfide imminenti, con la speranza di tornare in campo più forti di prima.