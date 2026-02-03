Giornata di Darwin a Legnano: eventi imperdibili per giovani e cittadini

Partecipa agli eventi del Darwin Day a Legnano e scopri l'importanza della scienza per le nuove generazioni. Unisciti a noi per esplorare il valore della scienza nella formazione dei giovani e promuovere la cultura scientifica nel nostro territorio. Non perdere l'opportunità di essere parte di un evento che celebra l'innovazione e la conoscenza!

Il Darwin Day è una celebrazione internazionale dedicata a Charles Darwin, un’importante occasione per riflettere sull’importanza della scienza e della divulgazione scientifica. Nel 2026, la città di Legnano partecipa a questa iniziativa con un ciclo di eventi pensati per coinvolgere non solo i giovani, ma l’intera comunità.

Gli eventi, in programma per, sono stati ideati per stimolare la curiosità scientifica e promuovere un dialogo tra scienza e società. L’obiettivo è avvicinare i cittadini ai temi scientifici contemporanei, incoraggiando un pensiero critico e una maggiore consapevolezza riguardo alle sfide attuali.

Un’iniziativa per tutti

La Municipalità di Legnano, insieme a diverse associazioni locali come la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Antares Legnano e Lions, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. Il comitato promotore, composto da entità come il WWF Insubria e Demos Paolo Roberti, ha lavorato instancabilmente per strutturare un programma che arricchisce l’offerta culturale della città e ha un impatto educativo significativo.

Il Darwin Day si propone come un’opportunità per sviluppare un calendario annuale di eventi dedicati a temi scientifici, facilitando un dialogo costante tra scienza e comunità e promuovendo la partecipazione delle scuole e delle associazioni locali.

Il programma degli eventi

Il programma per il 2026 include due eventi principali. Il primo si svolgerà il 9 febbraio, dalle 18:30 alle 20:30, presso il Palazzo Leone da Perego. Questo incontro, intitolato “L’impatto dell’uomo sul pianeta. Cause, effetti e prospettive future”, offrirà una conferenza sul concetto di Antropocene, approfondendo gli effetti delle attività umane sul nostro pianeta. Interverranno esperti come il professor Emilio Padoa Schioppa dell’Università di Milano-Bicocca e il geologo Gianni Del Pero del WWF.

La serata sarà moderata dal dottor Claudio Pio Clemente del WWF Insubria e l’ingresso sarà libero e gratuito. Inoltre, agli studenti presenti verrà rilasciato un certificato valido per due ore di orientamento. Alla fine dell’incontro, un rinfresco sarà offerto dal C.I.O.F.S.-F.P. di Castellanza.

Un’esperienza ludica e partecipativa

Il secondo evento avrà luogo il 12 febbraio, dalle 20:30 alle 23:00, presso la Biblioteca di Quartiere Mazzafame. Quest’appuntamento, intitolato “Ecosistemi e cambiamento climatico”, sarà un’esperienza interattiva progettata per esplorare in modo concreto il funzionamento degli ecosistemi e le conseguenze delle scelte umane sull’ambiente.

Questo evento rappresenta un’opportunità per rendere la scienza più accessibile e coinvolgente, avvicinando i cittadini a questioni che li riguardano direttamente. L’intento è promuovere una maggiore comprensione delle interazioni tra uomo e ambiente, incoraggiando comportamenti responsabili verso la natura.

Importanza della divulgazione scientifica

La divulgazione scientifica gioca un ruolo cruciale nella formazione di cittadini informati e consapevoli. Attraverso eventi come il Darwin Day, si auspica di ispirare le nuove generazioni a esplorare la scienza, sviluppare un pensiero critico e partecipare attivamente ai dibattiti attuali. È fondamentale che la comunità si unisca a queste iniziative per affrontare le sfide del presente e del futuro con una visione più chiara e informata.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e per restare aggiornati sugli eventi, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email darwin.days.legnano@gmail.com.