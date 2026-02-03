Franchi Alcione: il fucile sovrapposto ideale per cacciatori esperti

Informazioni sul Fucile Sovrapposto Franchi Alcione e Modalità di Acquisto Scopri il fucile sovrapposto Franchi Alcione, un'arma che unisce eleganza e prestazioni superiori. Questo modello è ideale per cacciatori e tiratori sportivi che cercano precisione e affidabilità. Caratteristiche Principali: Design Elegante: Linee raffinate e finiture di alta qualità. Tecnologia Avanzata: Sistema di chiusura innovativo per una maggiore sicurezza e stabilità. Personalizzazione: Disponibile in...

Per gli appassionati di caccia in cerca di un fucileaffidabilee performante, ilFranchi Alcionerappresenta una scelta ideale. Questo fucile sovrapposto, calibro12/76, è dotato di canne lunghe 71 cm, rendendolo adatto a varie tipologie di caccia. Oltre alla qualità, è fornito di una pratica valigia per il trasporto, garantendo una protezione adeguata durante gli spostamenti.

I fatti

Il Franchi Alcione si distingue non solo come un fucile, ma anche come un compagno di avventure all’aria aperta. La costruzione solida e il design ergonomico ne facilitano l’uso anche in situazioni di maggiore tensione. La lunghezza delle canne, di 71 cm, offre un bilanciamento ottimale, assicurando precisione notevole anche a distanze considerevoli. Inoltre, il sistemaMobilchokepermette di personalizzare le prestazioni del fucile in base alle esigenze del cacciatore.

Design e materiali

La qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione del Franchi Alcione è evidente in ogni dettaglio. Il legno pregiato dell’impugnatura e del calcio conferisce un aspetto elegante e garantisce una presa salda e confortevole. La finitura del metallo è progettata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando durata e affidabilità. Questo fucile è stato concepito per affrontare condizioni avverse, rendendolo una scelta eccellente per i cacciatori più esigenti.

Modalità d’acquisto e legislazione

Per acquistare armi è fondamentale rispettare le normative vigenti. Secondo la legge, la vendita di armi per corrispondenza non è consentita. Questo procedimento garantisce la sicurezza dell’acquisto e il rispetto delle leggi italiane in materia di armi.

Come effettuare l’ordine

Per facilitare l’acquisto, è possibile contattare l’armeria per ricevere informazioni sulle armerie disponibili nella propria zona. Una volta individuata l’armeria, sarà possibile procedere con la spedizione del fucile Franchi Alcione in modo sicuro e conforme alle normative. Questo approccio garantisce il ritiro del fucile direttamente presso un professionista del settore, pronto a fornire assistenza e consigli utili.

Informazioni sull’armeria

L’armeria è aperta dal martedì al sabato, con orari flessibili per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Gli orari di apertura sono dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, pronti a rispondere a domande e guidare nella scelta dell’arma più adatta. Inoltre, per garantire un servizio efficiente, i corrieri effettuano consegne in tutta Italia entro 24-48 ore dalla conferma dell’ordine.

Spedizioni internazionali

Per chi è interessato ad acquistare il fucile Franchi Alcione e risiede in un paese extra CE, è possibile contattare l’armeria. Inviando un’email ainfo@mantovarmi.com, si potrà ricevere un preventivo specifico per la spedizione internazionale. L’armeria si impegna a fornire un servizio clienti di alta qualità e a garantire che ogni acquisto venga gestito in modo professionale.