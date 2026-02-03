Esplora la Franciacorta con ‘Dentro e Fuori dal Comune’: Un Viaggio Tra Vini e Tradizioni

Esplora la Franciacorta con il programma 'Dentro e Fuori dal Comune': un viaggio tra tradizione e innovazione. Scopri le meraviglie di questa regione, dove la cultura locale si fonde con le nuove tendenze, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente.

Questa sera, lunedì 2 febbraio, la Franciacorta sarà al centro dell’attenzione con la nuova puntata di ‘Dentro e Fuori dal Comune’, un programma condotto dalla giornalista Silvia Valenti. In onda alle 23 su il61 e Telecity, la trasmissione offre un’opportunità unica per scoprire un territorio ricco di storia e cultura, famoso in tutto il mondo per i suoi vini pregiati.

Durante l’episodio, il pubblico sarà guidato attraverso cinque comuni della Franciacorta, ognuno dei quali presenta una varietà di attrazioni, dalla gastronomia ai panorami mozzafiato, dai borghi storici alle ville eleganti. Un racconto che unisce la promozione turistica con una profonda identità locale.

Rovato: la capitale della Franciacorta

Il viaggio inizia da Rovato, considerata la capitale della Franciacorta. Qui, il sindaco Tiziano Belotti condivide i punti di forza del comune, mentre Fabrizio Scuri, presidente dell’Associazione Terra della Franciacorta, illustra i progetti di valorizzazione che coinvolgono tutti e 22 i comuni della zona. L’obiettivo è promuovere un’immagine unitaria della Franciacorta, evidenziando ciò che la rende unica.

Accoglienza e ristorazione

In questo contesto, Matteo Garosio, amministratore delegato di PNGroup e Hermann S.p.A., accompagna Silvia Valenti nel tour. Garosio gestisce strutture di accoglienza storiche, dove la tradizione si fonde con il comfort moderno, contribuendo a un’esperienza culinaria di alto livello.

Le meraviglie naturali e culturali di Corte Franca

Proseguendo, la trasmissione si sposta a Corte Franca, un comune che custodisce veri e propri gioielli architettonici. Tra questi, spicca il Relais Franciacorta, una cascina risalente al tardo Seicento, ristrutturata per diventare un raffinato hotel e location per eventi. Accanto a essa, il Borgo Santa Giulia, una dimora ottocentesca, testimonia la ricchezza storica della zona.

Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino

Un altro luogo di interesse è la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, che si estende tra Iseo, Corte Franca e Provaglio. Questa area protetta è un habitat fondamentale per la nidificazione di diverse specie di uccelli e vanta una flora unica. Passeggiando tra i canneti, i visitatori possono godere di spettacolari panorami, anche in inverno.

Erbusco e la tradizione vitivinicola

Il viaggio continua a Erbusco, un comune di circa 9mila abitanti situato ai piedi del Monte Orfano. Questo comune, un tempo punto strategico per il commercio, oggi è un centro di attrazione turistica e produttiva. Il sindaco Mauro Cavalleri evidenzia l’importanza della storia e dell’arte del luogo, con la visita alla storica pieve di Santa Maria, guidata dal professor Fabrizio Pagnoni.

Gastronomia e tradizione

La Franciacorta è famosa anche per i suoi vini, che non solo vengono degustati, ma sono anche ingredienti fondamentali in molte ricette. Al ristorante Pio Nono, i telespettatori possono apprendere la preparazione di un delizioso risotto al Franciacorta con ossobuco, un piatto che combina sapientemente tradizione e innovazione.

Castrezzato e Travagliato: sport e tradizioni

La tappa successiva è Castrezzato, un comune circondato da campagna, vigneti e cascinali. Qui, sportivi e appassionati di motori possono approfittare di numerosi percorsi ciclabili, di un campo da golf a La Colombera, così come dell’Autodromo e del kartodromo. Infine, la trasmissione si conclude a Travagliato, all’Antica Corte, dove vengono esplorate le tradizioni agricole che continuano a vivere nella modernità.

Questo programma, trasmesso ogni lunedì sera su il61 e Telecity, rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire le meraviglie della Franciacorta, un territorio che sa raccontarsi attraverso le storie di chi lo vive ogni giorno. La prossima puntata, prevista per lunedì 9 febbraio, porterà gli spettatori a Legnano, in provincia di Milano.