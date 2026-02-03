Emergenza monossido di carbonio in asilo nido a Milano: 12 bambini e 4 adulti colpiti

Allerta per fuga di monossido di carbonio presso un asilo nido a Milano: coinvolti 12 bambini e 4 adulti.

Un grave episodio si è verificato nella mattinata odierna a Milano, in un asilo nido privato situato in viale Certosa. Durante le prime ore della giornata, un’improvvisa fuga di monossido di carbonio ha allertato il personale e i genitori, causando l’intossicazione di dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il primo allarme è scattato intorno alle 9:00, quando il gas tossico ha iniziato a diffondersi all’interno delle aule. In pochi minuti, il 118 è intervenuto, mobilitando squadre di emergenza per gestire la situazione. I bambini e gli adulti coinvolti sono stati prontamente trasferiti in una zona di triage allestita nei pressi della struttura, dove il personale medico ha avviato le valutazioni cliniche.

Condizioni dei coinvolti

Fortunatamente, nessuno dei soggetti intossicati ha riportato ferite gravi. Tuttavia, alcuni di loro hanno manifestato sintomi di intossicazione lieve, rendendo necessario un monitoraggio continuo e, in alcuni casi, la possibilità di un ricovero ospedaliero a scopo precauzionale. Gli operatori sanitari hanno lavorato con attenzione per garantire che ogni persona ricevesse le cure adeguate.

Indagini per identificare la causa

Contestualmente all’intervento dei soccorsi, i Vigili del fuoco sono accorsi sul posto, dotati di un’autopompa proveniente dalla sede centrale di via Messina. Gli specialisti del Nucleo NBCR, esperti in situazioni di contaminazione, hanno avviato un’indagine approfondita per scoprire l’origine della fuga di gas. Tra le ipotesi considerate vi è un possibile malfunzionamento della caldaia dell’asilo.

Intervento delle forze dell’ordine

In aggiunta ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia di Stato sono stati mobilitati per condurre accertamenti. Al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e per facilitare le indagini, la Polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di un tratto del controviale di viale Certosa, in direzione della periferia.

Raccomandazioni per la sicurezza

Il tragico evento evidenzia l’importanza di un attento monitoraggio della sicurezza negli ambienti frequentati da bambini, in particolare negli asili nido. La fuga di monossido di carbonio, gas inodore e potenzialmente letale, rappresenta un rischio serio che richiede misure preventive adeguate.

Si raccomanda alle famiglie di informarsi sulle modalità di prevenzione di simili incidenti e di effettuare controlli regolari sui dispositivi di riscaldamento e ventilazione presenti nelle abitazioni. La sicurezza dei più piccoli deve essere considerata una priorità assoluta.