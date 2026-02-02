Venti Anni di Amore e Testimonianze con le Missionarie di San Carlo Borromeo: Un Viaggio di Fede e Dedizione

Scopri come venti anni di servizio delle Missionarie di San Carlo Borromeo stanno trasformando il mondo. Un impegno dedicato che ha avuto un impatto significativo nelle comunità, promuovendo valori di solidarietà, amore e giustizia sociale. Unisciti a noi per esplorare storie ispiratrici e scoprire come il nostro lavoro continua a fare la differenza ogni giorno.

Nel settembre del 2005, una giovane donna di Legnano, Rachele Paiusco, intraprendeva un’avventura che avrebbe segnato la sua vita e quella di molte altre. Partendo per Roma, si univa alle Missionarie di San Carlo Borromeo, ispirata dalla passione per la gloria di Cristo, un ideale che aveva già guidato la nascita della Fraternità Sacerdotale di San Carlo Borromeo nel 1985.

Un anniversario significativo

Quest’anno si celebra un traguardo importante: i vent’anni delle Missionarie di San Carlo Borromeo. Questo lungo percorso è stato caratterizzato dall’incontro e dall’unione di numerose giovani donne, provenienti non solo dall’Italia, ma anche da tante altre nazioni. Ognuna di loro ha portato un contributo unico alla missione, dedicandosi a diffondere l’amore di Gesù in contesti di vario genere, in tutto il mondo.

Le missioni nel mondo

Attualmente, le Missionarie sono attive in diverse località, tra cui Nairobi in Kenia, Denver negli USA, Grenoble in Francia e Roma, nella zona della Magliana. Questo ampliamento delle attività evidenzia il desiderio di queste donne di servire e portare conforto a chi vive in situazioni di difficoltà e disagio.

Un evento di gratitudine

In occasione di questo importante anniversario, le Missionarie hanno deciso di invitare la comunità a partecipare a un concerto di gratitudine, che si svolgerà lunedì 9 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”. L’evento, aperto a tutti e gratuito, rappresenterà un momento di riconoscenza nei confronti di Dio e di tutti coloro che hanno sostenuto Rachele e le sue sorelle nel loro cammino.

Artisti sul palco

La serata sarà animata dalle performance di Maria Grazia Bellocchio, pianista, e Giacomo Grava, violoncellista. Entrambi sono docenti di conservatorio e presenteranno brani celebri di compositori come Schumann, Webern, Shostakovich e Debussy. Questi artisti hanno avuto un ruolo significativo nella formazione di suor Rachele, la quale ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio di Bergamo.

Un sostegno collettivo

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Associazione Alcide De Gasperi di Legnano, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Lorenzo Radice. Numerosi enti locali hanno contribuito, tra cui la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, la Fondazione Si Può Fare, l’Istituto Tirinnanzi, l’associazione l’Incontro Odv, la Famiglia Legnanese, la Fondazione Isa Carenzi di Busto Arsizio, il Centro Culturale San Magno, l’Associazione musicale Jubilate, l’Associazione Pane di San Martino e il centro di aiuto allo studio Il Cantiere.

Il concerto rappresenta un momento di celebrazione, ma anche un’importante opportunità per rinnovare il legame tra la comunità di Legnano e le Missionarie di San Carlo Borromeo. Queste ultime continuano a portare avanti la loro missione con dedizione e amore. La bellezza della musica, unita al messaggio spirituale, invita tutti a riflettere sull’importanza del servizio e della solidarietà.