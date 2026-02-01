Il Lumezzane Femminile Sconfitto nel Finale: Como Troppo Forte per le Biancoblù

Il Lumezzane maschile subisce una sconfitta inaspettata nel finale, mentre le ragazze ricevono una lezione severa dal Como.

Il week-end calcistico ha riservato emozioni contrastanti per le squadre giovanili del Lumezzane. La formazione maschile ha ottenuto un pareggio amaro contro la capolista Alcione, mentre la squadra femminile ha subito una sconfitta netta dal Como, con un punteggio di 6-0.

Questa situazione evidenzia le sfide che entrambe le squadre stanno affrontando in questo periodo della stagione.

Il pareggio del Lumezzane maschile contro l’Alcione

La partita disputata contro l’Alcione ha mostrato un Lumezzane in forma, capace di iniziare con slancio. Già al dodicesimo minuto, Ferrari ha messo a segno il primo gol, ribattendo in rete un assist di Tonziello. Tuttavia, la gioia per il vantaggio è stata seguita da una serie di occasioni mancate, con Alberido che ha sprecato un’opportunità d’oro davanti al portiere avversario. Nonostante ciò, Ferrari ha dimostrato la sua abilità, servendo Tonziello, il quale ha raddoppiato il punteggio al quarantesimo minuto.

Un match che si complica

Nella ripresa, il Lumezzane ha avuto l’occasione di chiudere la partita, ma Ferrari non è riuscito a segnare il terzo gol. Al 6′ del secondo tempo, l’Alcione ha riaperto i giochi con un rigore trasformato da Zini. La situazione si è complicata ulteriormente quando Alberido ha ricevuto un secondo cartellino giallo, lasciando i rossoblù in dieci. Nel finale, al 45′, Roberti ha siglato il pareggio per gli ospiti, beffando il Lumezzane proprio all’ultimo respiro.

Una sconfitta pesante per la Primavera femminile

Se il Lumezzane maschile ha vissuto un finale amaro, la situazione è stata ancora più grave per la squadra femminile, che ha subito una sconfitta con un netto 6-0 dal Como. La squadra ha faticato a contenere le avversarie, che hanno mostrato una netta superiorità in campo.

Dettagli della partita

Le ragazze del Lumezzane si sono trovate in difficoltà sin dai primi minuti di gioco, con il Como che ha dominato il match. Le reti di Gelbhart, Cappellano e Ursillo hanno messo a segno un primo tempo devastante, chiuso sul 3-0. Nella ripresa, il Como ha continuato a macinare gioco, segnando altre tre marcature che hanno messo il sigillo su una prestazione eccellente. Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per la formazione, che dovrà lavorare sodo per recuperare nelle prossime partite.

Prospettive future per entrambe le squadre

Il Lumezzane maschile e femminile si trovano ora di fronte a sfide importanti. Mentre i maschietti dovranno analizzare il proprio gioco per evitare di ripetere errori fatali, le ragazze dovranno trovare la forza per rialzarsi dopo una sconfitta pesante. Sarà fondamentale per entrambe le squadre sfruttare le prossime partite per migliorare la propria posizione in classifica e tornare a lottare per risultati positivi.

Questo fine settimana ha messo in luce le difficoltà che le squadre possono affrontare, ma anche la resilienza necessaria per affrontare le sfide future. Con il giusto approccio e determinazione, il Lumezzane può risollevarsi e tornare a brillare nel panorama calcistico giovanile.