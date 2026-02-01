Corso Professionale per Diventare Soccorritore Esecutore a Milano: Iscriviti Ora!

Partecipa al corso innovativo della Croce Bianca Milano e diventa un soccorritore professionale. Contribuisci attivamente al benessere della tua comunità e acquisisci competenze fondamentali per la gestione delle emergenze. Unisciti a noi per fare la differenza!

La Croce Bianca Milano – Sezione di Sedriano ha annunciato un nuovo corso teorico e pratico per aspiranti soccorritori esecutori. L’incontro di presentazione si terrà martedì 3 febbraio alle 21:00 presso il Centro socio culturale «Olof Palme», situato in via Milano 18 a Vittuone.

Questo corso è un’opportunità per chi desidera rispondere attivamente alle esigenze della comunità.

La missione della Croce Bianca Milano

Fondata nel 2011 come evoluzione della storica Croce Oro, la sezione di Sedriano si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per la comunità locale. Con un parco mezzi composto da quattro ambulanze, di cui una attiva 24 ore su 24, la sezione gestisce oltre 3.000 interventi annuali, evidenziando il suo impegno costante verso la popolazione. La formazione continua per i volontari e il personale, oltre all’educazione della cittadinanza, rappresentano priorità fondamentali.

Attività e servizi offerti

Entrare a far parte della Croce Bianca significa abbracciare una realtà dinamica e variegata. L’associazione non si limita solo al soccorso d’emergenza, ma offre anche servizi di trasporto e dimissione, assistenza ai disabili e copertura sanitaria durante eventi sportivi. I volontari della sezione saranno coinvolti nel supporto agli eventi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando la loro esperienza su un palcoscenico internazionale.

Dettagli sul corso per diventare volontario

La serata di presentazione è aperta a tutti, poiché ciascuno ha il potere di fare la differenza. Gli istruttori della sezione sottolineano l’importanza di partecipare attivamente: “Il corso, a numero chiuso per garantire un’alta qualità formativa, offre un percorso completo che include l’utilizzo del defibrillatore e altre tecniche salvavita.”

Il valore del volontariato

Diventare volontario presso la Croce Bianca non significa solo apprendere procedure di soccorso, ma rappresenta un atto di responsabilità e amore verso gli altri. In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici, dedicare il proprio tempo al servizio della comunità è un gesto che trascende l’ordinario. Un soccorritore esecutore è colui che trasforma l’empatia in azione, riconoscendo che la sicurezza e il benessere di una comunità dipendono non solo dalle attrezzature, ma dal cuore di chi decide di impegnarsi.

La Croce Bianca Milano invita chiunque sia interessato a scoprire di più su questa opportunità di volontariato. Si tratta di far parte di un gruppo che non solo risponde alle emergenze, ma costruisce anche un legame profondo con la comunità. Ogni gesto, anche il più piccolo, può avere un impatto significativo sulla vita di qualcuno.