Operazione dei Carabinieri a Rho: sgominata banda specializzata in furti e ricettazione

Operazione dei Carabinieri a Rho: Arrestata una Banda di Ladri con un Bottino Consistente.

Un’importante operazione di polizia si è svolta a Rho, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno smantellato un’organizzazione criminale specializzata in furti e ricettazione. L’operazione, avvenuta il 19 gennaio, è scaturita da un’approfondita indagine che ha messo in luce un giro d’affari illecito superiore a 200.000 euro.

Dettagli dell’operazione

Alle prime luci dell’alba, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Milano. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo di 50 anni di origine rumena, considerato uno dei leader della banda. Inoltre, una donna rumena di 47 anni è stata posta agli arresti domiciliari. Un terzo complice, anch’esso rumeno e di 40 anni, risulta attualmente irreperibile ed è sottoposto all’obbligo di dimora.

Il contesto investigativo

Questa operazione ha rappresentato il culmine di due anni di indagini avviate a seguito di un furto significativo avvenuto in una ditta di logistica a Lainate. Durante quel furto, i malviventi erano riusciti a sottrarre beni di valore, tra cui profumi e cosmetici, per un ammontare di circa 200.000 euro. I Carabinieri hanno scoperto che i ladri utilizzavano un furgone rubato per effettuare il colpo, occultando successivamente la refurtiva in un garage a Milano.

Attività criminale e complici

Le indagini hanno rivelato un vero e proprio sistema organizzato di furti, operativo non solo a Rho e Lainate, ma anche in altre località della Lombardia. Tra i crimini attribuiti alla banda, si segnala il furto di numerose friggitrici ad aria da un centro logistico di Landriano e un tentativo di furto presso un’azienda di articoli per l’infanzia ad Arcore.

Rete di ricettazione

È emersa una rete di ricettazione ben strutturata, che ha permesso ai membri della banda di smistare e rivendere la merce rubata. Le indagini hanno portato all’identificazione di numerosi complici, sia italiani che stranieri, coinvolti nella gestione della refurtiva. Gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su tutti i partecipanti a questa attività illecita.

Impatto dell’operazione

L’operazione dei Carabinieri di Rho rappresenta un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata in Lombardia. Gli arresti e le misure cautelari adottate hanno interrotto una catena di furti che aveva colpito diverse province, contribuendo a una maggiore sicurezza per i cittadini. Resta valida la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte fino a una sentenza definitiva.