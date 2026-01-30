Franca Cecchetti, la storica commerciante di Rho, ci lascia a 92 anni: un tributo alla sua vita e al suo negozio

Franca Cecchetti, fondatrice e titolare di un prestigioso panificio storico a Rho, è venuta a mancare all'età di 92 anni, lasciando un'impronta indelebile nella comunità locale. La sua passione per l'arte della panificazione e il suo impegno costante hanno reso il suo panificio un punto di riferimento per tutti gli amanti del pane fresco e dei prodotti da forno di alta qualità. La sua eredità continua a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di assaporare le sue...

La città di Rho si trova a dover affrontare un’altra grande perdita. Dopo la recente scomparsa di Tiberio Bonetto, ora è il turno di Franca Cecchetti, figura storica del commercio locale. Ha dedicato gran parte della sua vita al panificio di via Madonna.

Franca, classe 1931, è venuta a mancare all’età di 92 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi clienti e nella comunità che l’ha vista crescere e prosperare.

Una lunga carriera nel commercio

Franca Cecchetti è stata non solo una commercianta, ma anche un simbolo di dedizione e passione. Fino a pochi anni fa, gestiva personalmente il suo panificio, affiancata da una delle sue due figlie. La storia della sua famiglia affonda le radici negli anni ’20, quando il bisnonno avviò un modesto forno artigianale in via Madonna. Da allora, la famiglia Cecchetti si è evoluta, passando da un semplice laboratorio a un’attività fiorente che ha attraversato generazioni.

Le origini della panificazione

Riccardo Cecchetti e la moglie Elisa Pastori, genitori di Franca, hanno ampliato l’attività nel dopoguerra, trasferendo sia il laboratorio che la residenza in via Bettinetti. Qui, la tradizione della panificazione è continuata, con i figli Franca e Giovanni che hanno preso in mano le redini dell’attività. Franca ha mantenuto il negozio in via Madonna, mentre Giovanni ha aperto un altro punto vendita. Oggi, il figlio di Franca, Paolo, è responsabile di entrambe le attività, portando avanti l’eredità di famiglia.

Un legame con la comunità e la politica

Oltre alla sua attività commerciale, Franca Cecchetti era conosciuta per i suoi legami con la comunità politica locale. Sposata con Bruno Borghi, esponente di spicco del Partito Comunista Italiano e, in seguito, del Partito Democratico, Franca ha avuto un ruolo attivo nel tessuto sociale di Rho. Come madre di Claudia Borghi, ex assessore al Bilancio, e zia dell’onorevole Fabrizio Cecchetti della Lega, la sua famiglia è ben radicata nelle vicende politiche e sociali della città.

Un tributo alla sua memoria

La scomparsa di Franca Cecchetti ha profondamente colpito la comunità di Rho. La cittadinanza ricorda la sua figura non solo come commerciante, ma anche come persona di grande umanità e disponibilità. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15:15 nella chiesa di San Vittore. In questa occasione, amici, familiari e clienti si riuniranno per dare l’ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Sarà ricordata non solo per il suo lavoro, ma anche per il suo spirito vivace e la sua capacità di unire le persone.

Con la sua scomparsa, Rho perde non solo una storica commerciante, ma un’icona di un’epoca passata, un tempo in cui il commercio era anche un luogo di incontro e socializzazione. L’eredità di Franca vivrà attraverso coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e attraverso le tradizioni che ha contribuito a mantenere vive.