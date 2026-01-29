Operazione Guardia di Finanza a Lacchiarella: Scoperti Oltre 65.000 Capi Contraffatti

Scoperta di un'imponente operazione di contraffazione a Lacchiarella, con il sequestro di oltre 65.000 articoli di abbigliamento contraffatti.

Un’importante operazione di polizia economica ha avuto luogo nel sud di Milano, precisamente a Lacchiarella. Le forze della Guardia di Finanza hanno messo a segno un colpo significativo contro la contraffazione. Il sequestro ha riguardato più di 65.000 articoli di abbigliamento riportanti marchi falsi, in particolare il celebre brand Armani.

Scoperta della merce contraffatta

Il personale della Compagnia di Melegnano ha avviato un’attenta osservazione nei pressi di uno showroom locale. Durante le indagini, i finanzieri hanno notato alcuni imballaggi sospetti contenenti capi d’abbigliamento con il logo di Armani. Questo ha spinto le autorità a procedere con un intervento immediato all’interno di un capannone utilizzato dalla società proprietaria della merce.

Esito delle perquisizioni

All’interno del capannone, i militari hanno scoperto un volume considerevole di merce contraffatta, che comprendeva una vasta gamma di articoli come felpe, pantaloni, tute e magliette. Inoltre, durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno monitorato i dintorni, rinvenendo un rimorchio con un container contenente ulteriore merce contraffatta, sempre marchiata Armani.

Conseguenze legali e implicazioni

Tutta la merce sequestrata è stata contabilizzata, portando il totale a 65.224 articoli. La società titolare è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per reati legati all’introduzione e alla vendita di prodotti falsificati. Questo intervento evidenzia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella lotta contro la contraffazione e a favore della legalità economica.

Il ruolo della Guardia di Finanza

Le attività di controllo economico del territorio sono fondamentali per garantire una concorrenza leale tra le imprese e proteggere la proprietà intellettuale. Le operazioni come quella di Lacchiarella non solo tutelano i marchi registrati, ma difendono anche i consumatori da pratiche ingannevoli che possono danneggiare la loro fiducia nel mercato.

Contesto e impatto della lotta alla contraffazione

Questo significativo sequestro rappresenta un chiaro messaggio contro la diffusione della contraffazione nel settore della moda, evidenziando l’importanza di un’azione congiunta tra le forze dell’ordine e le aziende per combattere questo fenomeno. La Guardia di Finanza continuerà a intensificare i controlli per garantire che il mercato rimanga un ambiente sicuro e giusto per tutti.