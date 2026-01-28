La Mostra di Metafisica a Milano: Un Viaggio Affascinante tra Opere Storiche e Contemporanee

Un evento imperdibile per gli appassionati d'arte: 'Metafisica/Metafisiche' offre un'affascinante esplorazione della trasformazione dell'eredità metafisica nel corso dei secoli. Un'opportunità unica per immergersi nelle correnti artistiche e filosofiche che hanno plasmato la nostra comprensione dell'arte. Non perdere l'occasione di scoprire come la metafisica continua a influenzare l'arte contemporanea!

Dal 28 gennaio al 21 giugno 2026, Milano ospiterà una mostra che promette di immergere i visitatori in un viaggio affascinante attraverso la storia della metafisica. Presso il Palazzo Reale, l’esposizione intitolata ‘Metafisica/Metafisiche’ presenterà oltre 400 opere provenienti da più di 150 istituzioni, tra cui gallerie, musei e collezioni private.

Curata da Vincenzo Trione, l’iniziativa mira a mettere in relazione i maestri storici della metafisica con artisti contemporanei che, nel ventesimo e ventunesimo secolo, hanno reinterpretato e rielaborato questo patrimonio artistico.

Un progetto di ampia portata culturale

La mostra si inserisce nel programma culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Milano. Non si limiterà al solo Palazzo Reale, ma si estenderà anche al Museo del Novecento, a Palazzo Citterio (parte del Grande Brera) e alle Gallerie d’Italia.

La metafisica attraverso le epoche

Nella mostra, i visitatori potranno ammirare opere di artisti storici e contemporanei che hanno esplorato il concetto di metafisica in modo innovativo. Gli artisti selezionati offriranno una visione unica e variegata, evidenziando come questa corrente abbia influenzato e continui a influenzare il panorama artistico moderno.

Un dialogo tra passato e presente

Attraverso un percorso espositivo ben strutturato, ‘Metafisica/Metafisiche’ invita a riflettere sulla continuità e l’evoluzione della metafisica. Gli artisti contemporanei, attingendo all’eredità dei grandi maestri, propongono nuove interpretazioni che si esprimono attraverso diversi linguaggi e discipline. Questo dialogo tra passato e presente consente di cogliere appieno l’essenza di una corrente artistica che continua a stimolare la creatività.

Un evento da non perdere

Per gli appassionati d’arte e cultura, la mostra rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare le infinite sfaccettature della metafisica. Con oltre 400 opere in esposizione, il percorso espositivo promette di offrire un’esperienza coinvolgente e stimolante, capace di affascinare e sorprendere.