Sportello Comunale di Arese: Nuovo Servizio di Supporto Psicologico per la Comunità

Il 19 gennaio inaugura I Care Arese, un innovativo sportello psicologico dedicato al supporto della salute mentale. Offriamo un ambiente accogliente e professionale per aiutarti a gestire le sfide emotive e psicologiche. Scopri i nostri servizi di consulenza e supporto per migliorare il tuo benessere mentale e raggiungere un equilibrio emotivo.

Il 19 gennaio segnerà l’inizio di un’importante iniziativa per la comunità di Arese: l’apertura di I care Arese, un sportello comunale di supporto psicologico. Questo servizio è pensato per fornire ai cittadini un aiuto accessibile e professionale, rispondendo a chiunque si trovi ad affrontare momenti di difficoltà o desideri avviare un percorso di crescita personale.

Il significato di I care Arese

Il nome I care riassume l’essenza di questo sportello: mi prendo cura, mi interessa, e rappresenta l’impegno dell’Amministrazione Comunale nell’affiancare chi ha bisogno di supporto. In un’epoca in cui la salute mentale è diventata un tema centrale, è fondamentale superare i pregiudizi ad essa legati e considerarla alla pari della salute fisica. Questo sportello è situato all’interno della Farmacia comunale, rendendo il servizio psicologico facilmente accessibile e parte della vita quotidiana.

Accessibilità e tariffe agevolate

Particolare attenzione è rivolta ai giovani, che spesso si trovano a fronteggiare sfide emotive e sociali, aggravate da situazioni di precarietà economica. Per questo motivo, sono previste tariffe ridotte per i cittadini di età inferiore ai 35 anni, con l’intento di rendere il supporto psicologico accessibile a tutte le fasce della popolazione. Il Sindaco Luca Nuvoli e gli Assessori Raffaella Crocetta e Denise Scupola hanno sottolineato l’importanza di investire nella salute mentale come un modo per costruire un futuro migliore per l’intera comunità.

Dettagli operativi dello sportello

Il servizio sarà gestito dall’Azienda Speciale Aresina e sarà aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Arese. Si concentrerà su percorsi brevi, con un massimo di dieci sedute psicologiche. Gli incontri si svolgeranno presso la Farmacia comunale 1, situata in piazza Salvo D’Acquisto 14, e saranno disponibili da lunedì a sabato, con orari stabiliti dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

Professionisti e modalità di accesso

Ogni colloquio avrà una durata di circa 50 minuti e sarà possibile solo su appuntamento. Gli psicologi che offriranno il loro supporto sono tutti regolarmente iscritti all’albo professionale e hanno un’esperienza consolidata nel campo della psicologia e della psicoterapia. Per chi desidera ulteriori informazioni su tariffe, prenotazioni e cancellazioni, è possibile contattare la Farmacia comunale 1 al numero 02 93586294.

I care Arese rappresenta un passo significativo verso la promozione del benessere mentale nella società moderna, un’iniziativa che mira a garantire un supporto tempestivo e adeguato a tutti i cittadini, contribuendo a costruire una comunità più forte e coesa.