Sparatoria in centro città: aggiornamenti su due feriti gravi

Due persone sono state gravemente ferite in una sparatoria avvenuta nel centro della città.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Una sparatoria è avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 gennaio 2026, nel centro città, causando due feriti gravi.

Le forze dell’ordine hanno confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 in Piazza della Libertà. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro colpi di arma da fuoco esplosi durante una violenta discussione.

Le vittime, un uomo di 30 anni e una donna di 28 anni, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale. Le loro condizioni sono critiche.

Il portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo indagando sull’accaduto e stiamo raccogliendo testimonianze. Non possiamo escludere alcuna pista”.

La zona è stata isolata per permettere le indagini. Sul posto confermiamo la presenza di numerosi agenti e una unità cinofila per cercare eventuali prove.

Questo evento segue una serie di episodi di violenza che hanno colpito la città negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: La polizia ha avviato una caccia all’uomo per identificare i sospetti coinvolti nella sparatoria.