Investire nel mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025

Esplora le tendenze e le opportunità di investimento nel mercato immobiliare di lusso a Milano per il 2025.

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrare segni di vitalità, con un incremento delle compravendite del 15% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati dell’OMI e di Nomisma, i valori medi per metro quadrato nelle zone più prestigiose come Brera e Porta Venezia hanno raggiunto picchi di 10.000 euro, evidenziando un trend di rivalutazione costante.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più richieste includono Centro Storico, Porta Nuova e CityLife. Queste aree sono caratterizzate da un mix di storicità e innovazione, attirando investitori sia locali che internazionali. Le tipologie di immobili più ricercate sono gli attici e le penthouse, che offrono non solo una vista panoramica ma anche un elevato ROI immobiliare.

Trend prezzi e opportunità di investimento

Nel corso del 2025, i prezzi medi degli immobili di lusso a Milano sono previsti in aumento, con una crescita stimata del 5-7% annuo. Questa crescita rappresenta un’opportunità di investimento significativa, soprattutto per chi è in grado di acquistare immobili in fase di ristrutturazione, favorendo un possibile cash flow positivo.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per gli investitori, è fondamentale analizzare attentamente le dinamiche di mercato e scegliere immobili che possano garantire una buona cap rate. È consigliabile considerare anche le opportunità di affitto a breve termine, che possono generare un reddito immediato. La location rimane il fattore chiave: immobili in zone con alta richiesta mantengono il loro valore nel tempo.

Previsioni a medio termine

Guardando al futuro, le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano restano positive. Si prevede una continua crescita dei valori immobiliari, supportata da un aumento della domanda e da investimenti in infrastrutture. La qualità della vita e la bellezza architettonica della città continueranno a rendere Milano una delle destinazioni preferite per gli investitori immobiliari.