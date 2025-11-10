Grave incendio in un’azienda a Milano: i dettagli

Un grave incendio ha colpito un'azienda a Milano nel pomeriggio di oggi.

Milano, 10 novembre – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un’azienda situata nella zona industriale di Milano nel pomeriggio. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:00, causando un’immediata mobilitazione dei vigili del fuoco e delle autorità locali.

I fatti

Le squadre di emergenza sono arrivate sul posto pochi minuti dopo l’allerta e hanno avviato le operazioni per domare le fiamme. Testimoni oculari hanno riferito che il fumo nero era visibile da diversi chilometri di distanza.

Le conseguenze

Le operazioni di evacuazione del personale all’interno dell’azienda sono state completate con successo. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Gli inquirenti stanno ora indagando sulle cause che hanno portato all’incendio.