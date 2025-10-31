×
Nuove sfide per la compliance al GDPR nel 2025: cosa c’è da sapere

Il 2025 porta nuove sfide per la GDPR compliance: ecco cosa devono sapere le aziende.

Normativa in questione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le linee guida relative alla compliance al GDPR in risposta a nuove tecnologie e pratiche aziendali emergenti. Le aziende devono affrontare requisiti più rigorosi per garantire la protezione dei dati.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il Garante ha stabilito che le aziende devono implementare misure di sicurezza più avanzate, specialmente in relazione all’uso di intelligenza artificiale e big data. Questo implica che le aziende devono valutare costantemente i rischi associati ai loro sistemi di trattamento dei dati.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono tenute a condurre una valutazione d’impatto sulla privacy (DPIA) per ogni nuovo progetto che coinvolge il trattamento di dati personali. È fondamentale aggiornare le policy interne e formare il personale sulla gestione dei dati.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non adempiono ai requisiti stabiliti possono affrontare sanzioni significative, fino al 4% del fatturato annuo globale. Inoltre, possono subire danni reputazionali che impattano negativamente sul loro business.

Best practice per compliance

Per garantire la compliance, le aziende dovrebbero adottare best practice come:

  • Implementare tecnologie diRegTechper il monitoraggio e la gestione dei dati.
  • Stabilire un team dedicato alladata protectione alla compliance.
  • Effettuare audit regolari per verificare l’efficacia delle misure di compliance.

