Nuove sfide per la compliance al GDPR nel 2025: cosa c’è da sapere

Il 2025 porta nuove sfide per la GDPR compliance: ecco cosa devono sapere le aziende.
Argomenti trattati
Normativa in questione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le linee guida relative alla compliance al GDPR in risposta a nuove tecnologie e pratiche aziendali emergenti. Le aziende devono affrontare requisiti più rigorosi per garantire la protezione dei dati.
Interpretazione e implicazioni pratiche
Dal punto di vista normativo, il Garante ha stabilito che le aziende devono implementare misure di sicurezza più avanzate, specialmente in relazione all’uso di intelligenza artificiale e big data. Questo implica che le aziende devono valutare costantemente i rischi associati ai loro sistemi di trattamento dei dati.
Cosa devono fare le aziende
Le aziende sono tenute a condurre una valutazione d’impatto sulla privacy (DPIA) per ogni nuovo progetto che coinvolge il trattamento di dati personali. È fondamentale aggiornare le policy interne e formare il personale sulla gestione dei dati.
Rischi e sanzioni possibili
Il rischio compliance è reale: le aziende che non adempiono ai requisiti stabiliti possono affrontare sanzioni significative, fino al 4% del fatturato annuo globale. Inoltre, possono subire danni reputazionali che impattano negativamente sul loro business.
Best practice per compliance
Per garantire la compliance, le aziende dovrebbero adottare best practice come:
- Implementare tecnologie diRegTechper il monitoraggio e la gestione dei dati.
- Stabilire un team dedicato alladata protectione alla compliance.
- Effettuare audit regolari per verificare l’efficacia delle misure di compliance.