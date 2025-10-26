Sparatoria in centro durante manifestazione: cosa è successo

Una manifestazione pacifica si è trasformata in una tragedia con una sparatoria che ha ferito diversi partecipanti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Una sparatoria è avvenuta oggi nel centro di Milano durante una manifestazione pacifica. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono state colpite, di cui due in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l’area. Il sindaco di Milano, in una dichiarazione, ha condannato l’atto di violenza: “È inaccettabile che una protesta pacifica venga trasformata in un atto di violenza”.

Il fatto è accaduto intorno alle 14:45 in Piazza Duomo, dove migliaia di persone si erano radunate per un evento a sostegno dei diritti civili. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno quattro colpi di arma da fuoco prima che la situazione degenerasse.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45: Le autorità hanno chiuso l’area al pubblico e stanno conducendo indagini per identificare i responsabili. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Abbiamo già alcuni sospetti, ma è troppo presto per fornire ulteriori dettagli”.

Il background di questo evento è complesso. La manifestazione era stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di giustizia sociale e diritti umani. La tensione era palpabile, ma nessuno si aspettava che potesse evolversi in violenza. Le forze dell’ordine erano già presenti per garantire la sicurezza dei partecipanti.