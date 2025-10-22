×
Incidente mortale in centro città: un morto e tre feriti

Un tragico incidente stradale ha causato un morto e tre feriti nel centro città.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incidente stradale mortale è avvenuto alle ore 13:15 in via Roma, nel cuore della metropoli. Secondo le prime informazioni, un’auto ha investito un gruppo di pedoni.

La Polizia Locale ha confermato che una persona è deceduta sul colpo e altre tre sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche. Il conducente del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale.

Un testimone oculare ha dichiarato: “Ho visto l’auto arrivare a gran velocità. È stato terribile.” Sul posto si conferma la presenza di squadre di emergenza e forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

La situazione ha causato notevoli disagi al traffico nella zona, con deviazioni e chiusure di strade. La Polizia invita a evitare l’area per facilitare le operazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Si attende un comunicato ufficiale dall’ospedale riguardo le condizioni delle vittime.

