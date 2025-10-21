×
Incendio a Roma: centinaia di evacuati in corso

Un incendio a Roma ha portato all'evacuazione di centinaia di residenti.

Dettagli sull’incendio

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio in un’area residenziale di Roma, provocando l’evacuazione di centinaia di persone. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto edifici e vegetazione, costringendo le autorità locali a chiudere diverse strade per garantire la sicurezza dei cittadini.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incendio e stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme. Sono stati mobilitati anche mezzi aerei per supportare le operazioni di spegnimento. La situazione rimane critica e le autorità stanno monitorando attentamente l’evoluzione dell’incendio.

