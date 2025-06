Il programma delle gare – Guida completa

Venerdì 27 giugno, San Vittore Olona si prepara a vivere una serata esplosiva con la tredicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night. Un evento che p...

Venerdì 27 giugno, San Vittore Olona si prepara a vivere una serata esplosiva con la tredicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night. Un evento che promette di attrarre atleti e appassionati di sport, immersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. La manifestazione si snoda lungo un percorso storico che attraversa il suggestivo Mulino Meraviglia, un contesto che rende la competizione ancora più affascinante.

Il programma delle gare

Quattro eventi in programma, destinati a diverse fasce d’età e livelli di preparazione. Si comincia alle 20:30 con la Mini Summer Night, una corsa di 0,8 km dedicata ai bambini fino a 12 anni. A seguire, alle 21:00, la corsa non competitiva di 5 km, il Nordic Walking (5 km) in onore di Simona Ravera e una camminata a passo libero di 2,5 km per chi preferisce un ritmo più tranquillo. Un’offerta variegata che permetterà a tutti di partecipare, dal più giovane al più anziano, in un’atmosfera di festa e sportività.

Premi e riconoscimenti

Non si tratta solo di corsa, ma anche di premi. Oltre ai riconoscimenti per i primi classificati di ogni gara, verranno assegnati premi speciali: l’atleta proveniente da più lontano, il partecipante più anziano, il più giovane, il primo iscritto e i dieci gruppi più numerosi. La competizione culminerà con l’elezione di Miss e Mister Summer Night, un momento che sicuramente attirerà l’attenzione di tutti i presenti e contribuirà a rendere la serata ancora più memorabile.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate in vari modi. Online, presso la sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 ASD, ogni giovedì sera dalle 21:00, oppure nei punti vendita convenzionati come Elettrodomus, Cartoleria Barbetta, Demo Sport e Brogioli Sport. Un’opportunità da non perdere per chi ama lo sport e desidera vivere un’esperienza unica, immersa nella storia e nell’energia della corsa.

La Cinque Mulini Summer Night non è solo un evento sportivo, ma un momento di aggregazione, di divertimento e di passione per lo sport. Un appuntamento imperdibile per i cittadini milanesi e i turisti che vogliono vivere una serata all’insegna dello sport e della convivialità. San Vittore Olona è pronta ad accogliere tutti con il suo calore e la sua energia.

La curiosità cresce. Riuscirà l’evento a superare le edizioni precedenti? E chi saranno i vincitori delle varie categorie? La risposta è attesa con ansia. La manifestazione si preannuncia come un’occasione unica, da vivere e raccontare. Non resta che attendere e seguire gli sviluppi di questa serata che promette di essere indimenticabile.