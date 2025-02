Un principio d'incendio ha colpito la chiesa di San Martino in piazza Greco, scatenando preoccupazione tra i residenti.

Un episodio allarmante in piazza Greco

Domenica mattina, all’alba, un principio d’incendio ha colpito il portone della chiesa di San Martino in Greco, situata nell’omonima piazza di Milano. L’episodio è stato notato da un avventore che, mentre faceva colazione nelle vicinanze, ha visto le fiamme e ha immediatamente allertato le autorità competenti.

La reazione delle forze dell’ordine

All’arrivo della polizia e dei vigili del fuoco, il responsabile dell’incendio era già fuggito. Secondo le prime ricostruzioni, l’autore del gesto avrebbe posizionato un cartone bruciato vicino al portone di legno della chiesa, per poi allontanarsi rapidamente. Testimoni oculari hanno descritto il presunto autore come un giovane migrante, che è stato visto allontanarsi dalla scena del crimine.

Indagini in corso e preoccupazioni per la sicurezza

Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto e stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare il fuggitivo. Il portone della chiesa ha subito danni significativi e richiederà riparazioni. Samuele Piscina, coordinatore cittadino della Lega e già presidente del Municipio 2, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, definendolo “sconvolgente” e sottolineando che si tratta dell’ennesimo episodio di insicurezza in una zona che un tempo era considerata tranquilla.

“Le telecamere hanno ripreso il volto dell’immigrato e la polizia è alla ricerca del fuggitivo”, ha dichiarato Piscina. Ha inoltre evidenziato come il quartiere di Greco stia affrontando una crescente problematica legata all’occupazione di clandestini e alla presenza di individui violenti, creando un clima di paura tra i residenti.

Un quartiere in difficoltà

Greco, un tempo considerato un quartiere tranquillo e accogliente, è ora percepito come un’area in difficoltà, con segnalazioni di bivacchi di sbandati, drogati e violenti. La situazione è stata più volte portata all’attenzione del Comune, ma i residenti continuano a vivere nella preoccupazione per la propria sicurezza. La comunità locale chiede interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel quartiere.