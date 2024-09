Longhi rimarrà alla guida per un altro quattroennio

Ieri, il Consiglio di Amministrazione del Piccolo ha deciso in modo unanime di estendere il contratto del direttore attuale, Claudio Longhi, per altri quattro anni. Inoltre, hanno nominato Lanfranco Li Cauli, ex direttore marketing a largo Greppi e attualmente alla Scala, come nuovo direttore generale. Questa decisione è sia una conferma della fiducia in Longhi che un ritorno per Li Cauli.