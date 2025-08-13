×
Armony Floor, una visione produttiva integrata. Un blog per orientarsi nella scelta del parquet

In ogni progetto d’interni, il pavimento rappresenta un elemento strutturale e visivo centrale.

Guida alla scelta del parquet: online il nuovo blog dedicato ai pavimenti in legno

Non è solo un supporto: è ciò che definisce l’atmosfera, la luce e la funzionalità di uno spazio. Da oltre vent’anni, Armony Floor porta avanti una visione coerente del parquet, offrendo soluzioni in legno progettate per durare, integrarsi negli ambienti e garantire piena tracciabilità.

L’azienda, con sede a Coriano, ha scelto di produrre in proprio ogni elemento delle sue collezioni. Un modello industriale che coniuga controllo, qualità e responsabilità. Oggi questo sistema si arricchisce di un nuovo strumento: un blog ufficiale pensato per accompagnare il cliente in una scelta sempre più consapevole.

Una bussola per orientarsi: il blog di Armony Floor

Pensato per offrire contenuti chiari, pratici e affidabili, il blog ufficiale di Armony Floor è stato creato per accompagnare utenti, progettisti e committenti nella scelta del parquet, fornendo strumenti informativi utili e sempre aggiornati.

Il blog raccoglie guide pratiche, articoli di approfondimento, suggerimenti per la manutenzione, e riflessioni sulle tendenze dell’interior design. Tra i contenuti principali, un focus approfondito sul tema parquet quale scegliere, pensato per aiutare l’utente a valutare essenze, formati e finiture in base agli ambienti da arredare.

Una piattaforma, quindi, che non ha solo funzione informativa, ma che nasce per affiancare il cliente in ogni fase del processo decisionale: dalla selezione del materiale, fino alla posa e alla manutenzione.

Produzione interna, filiera corta, qualità garantita

A differenza di molte realtà che si limitano a distribuire prodotti, Armony Floor realizza internamente ogni componente dei suoi parquet. Dalla selezione delle materie prime alla logistica, ogni fase è tracciabile e gestita senza intermediari. Questo approccio garantisce tempi certi, standard omogenei e totale trasparenza.

La produzione si svolge in Emilia-Romagna, nella sede di Coriano, dove convivono progettazione, lavorazione e showroom. Una scelta strategica e identitaria, che restituisce valore industriale e umano al prodotto.

Un catalogo tecnico e versatile: oltre 60 soluzioni progettuali

Il parquet firmato Armony Floor non è pensato per arredare, ma per costruire valore architettonico. Il catalogo dell’azienda include oltre 60 alternative, con materiali come rovere, bamboo, noce e legni esotici, in formati che spaziano dal prefinito a incastro al flottante, passando per la posa a spina ungherese e le pavimentazioni SPC, ideali per ambienti ad alta umidità o usura.

La proposta è pensata per adattarsi a progetti residenziali, spazi commerciali, ambienti outdoor, con un’attenzione particolare alla coerenza estetica tra finitura, luce naturale e arredo.

Sostenibilità reale, non solo dichiarata

Ogni parquet Armony Floor nasce da una filiera sostenibile. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, mentre collanti, vernici e trattamenti sono completamente privi di formaldeide. Il ciclo produttivo è ottimizzato per ridurre scarti e consumi energetici, in linea con le normative europee più severe. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia, segno tangibile di una qualità costruttiva verificabile.

Servizi digitali e assistenza completa

Oltre al nuovo blog, il sito www.pavimentieparquet.com permette di consultare l’intero catalogo, scaricare schede tecniche dettagliate e richiedere campioni gratuiti, che vengono spediti in 48/72 ore. Un modo efficace per toccare con mano finiture, colori e texture prima dell’acquisto.

Per chi desidera un contatto diretto, è attivo lo showroom di Coriano, uno spazio tecnico dove privati, progettisti e imprese possono confrontarsi con le collezioni. Una rete di posatori certificati completa il sistema, garantendo posa a regola d’arte e supporto continuativo, anche anni dopo l’installazione.

Una proposta industriale pensata per durare

In un settore frammentato, spesso dominato da logiche di rivendita, Armony Floor propone un modello diverso: una filiera corta, orientata alla progettualità, alla trasparenza e alla durata. Ogni prodotto, del resto, non è solo un pavimento, ma l’espressione concreta di un metodo industriale coerente.

