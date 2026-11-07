Il weekend di chiusura dell’EICMA 2026 a Rho promette gare, esposizioni storiche e test ride per tutti gli amanti delle due ruote.

Il settimo e l’ottavo di novembre segnano l’atto finale della 83ª edizione dell’EICMA, l’evento internazionale più importante per il mondo delle due ruote. La manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho, dove dieci padiglioni occupano più di 300.000 metri quadrati, ospitando 765 espositori provenienti da 52 Paesi. Il pubblico potrà assistere a numerose anteprime di modelli, a spettacoli sportivi e a iniziative interattive pensate per coinvolgere sia gli esperti del settore sia i curiosi passanti.

Il fine settimana è stato strutturato per offrire un mix equilibrato tra business, sport e cultura: dalle conferenze stampa dei brand più importanti alle gare dal vivo, fino a spazi dedicati alla mobilità urbana e alla storia delle corse. L’intera fiera rimane aperta dalle 9:30 alle 18:30, con biglietti disponibili online e parcheggi gratuiti prenotabili in anticipo. Un programma così ricco rende questo weekend una tappa obbligata per chiunque segua da vicino l’evoluzione del settore motociclistico.

Il weekend di chiusura: data, espositori e layout della fiera

Sabato 7 e domenica 8 novembre, la Fiera Milano Rho accoglierà più di 2.100 brand distribuiti su 765 stand, compresi costruttori, fornitori di componenti e importatori. Il layout prevede dieci padiglioni interconnessi, con il Padiglione 22 dedicato a mostre tematiche e il Padiglione 18 ad attività di intrattenimento. La zona esterna, nota come MotoLive, si estende su oltre 60.000 metri quadrati e dispone di tribune per oltre 2.500 spettatori, garantendo una visibilità ottimale per le competizioni dal vivo.

MotoLive: la pista all’aperto per gare e spettacoli

L’area MotoLive ospiterà la Champions Charity Race Legend, una gara che riunisce volti noti del motociclismo in una competizione amichevole a scopo benefico. Accanto alle gare di freestyle motocross e trial, saranno presenti test ride gratuiti, consentendo ai visitatori di provare alcuni dei modelli più recenti direttamente sulla pista. Un palco da 180 metri quadrati servirà da fulcro per concerti, presentazioni e incontri con i protagonisti del settore, creando un’atmosfera vivace e interattiva.

Mostre e heritage: Speed Legends, Dakar e cento anni di Ducati

Il Padiglione 22 ospita tre installazioni di grande impatto. La prima, Speed Legends, è una retrospettiva di 32 motociclette che copre più di settant’anni di storia della classe regina del Motomondiale. Tra le moto esposte spiccano l’AJS Porcupine di Leslie Graham, le due volte campionessa di Giacomo Agostini e le recenti opere di Valentino Rossi, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, mostrando l’evoluzione tecnica e sportiva del segmento.

Speed Legends: 32 moto che raccontano la classe regina

Su un’area di 1.000 metri quadrati, ogni esemplare è accompagnato da pannelli informativi che spiegano le innovazioni introdotte in ogni epoca. La mostra, realizzata in collaborazione con MotoGP e patrocinata dalla FIM, offre al pubblico la possibilità di vivere la storia delle corse attraverso fotografie d’archivio, video e aneddoti dei piloti più celebri. È un vero viaggio nel tempo per gli appassionati di motori.

Accanto a Speed Legends, un’installazione di 280 metri quadrati celebra il Dakar, il più famoso rally raid al mondo. La mostra espone motociclette storiche, mappe dei percorsi e filmati d’archivio, culminando nella presentazione del percorso previsto per l’edizione 2027, svelato proprio durante l’EICMA.

Infine, il Centro Servizi di Porta Sud dedica una zona speciale al centenario di Ducati, intitolata “100 ANNI. 100 STORIE”. L’allestimento ripercorre i momenti più significativi della casa di Borgo Panigale, dalla prima moto prodotta alle vittorie in MotoGP, passando per le innovazioni tecnologiche che hanno contraddistinto il marchio nel corso del secolo.

Coinvolgimento del pubblico: concorsi, gaming arena e test ride

L’organizzazione ha previsto diversi punti di interazione per i visitatori. I Win Corners, situati lungo Corso Italia e all’uscita di Speed Legends, consentono di scansionare QR code per partecipare a concorsi che mettono in palio ingressi al paddock dei Gran Premi di Mugello e Misano nel 2027. I fortunati vincitori potranno accompagnare un ospite nel paddock per l’intero weekend, vivendo un’esperienza esclusiva del mondo MotoGP.

Gaming arena e test ride per gli amanti della velocità

All’interno della MotoGP Gaming Arena, otto simulatori dotati di vere moto consentono di sfidare virtualmente i tracciati di Mugello e Misano con il gioco MotoGP 26. L’area di 300 metri quadrati è aperta a tutti i partecipanti, con premi in merchandising ufficiale per le migliori prestazioni. Parallelamente, la zona Y.U.M. – Your Urban Mobility propone prove gratuite di veicoli elettrici e soluzioni per la mobilità urbana, offrendo un’ulteriore occasione di test ride direttamente sul terreno della fiera.

Un’altra iniziativa originale è il video-booth a forma di cubo, installato davanti al Padiglione 18. Qui i visitatori possono registrare il racconto della loro prima esperienza in sella, contribuendo a una raccolta di testimonianze che celebrerà la passione per le due ruote. L’intervento creativo rende il pubblico parte integrante della manifestazione, rafforzando il legame tra espositori e appassionati.