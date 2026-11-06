MotoLive fa vibrare EICMA 2026 con gare spettacolari e le leggende del motociclismo.

L’83ª edizione dell’EICMA si svolge dal 3 all’8 novembre a Milano Rho, trasformando la zona esterna della fiera in un vero e proprio tempio della velocità. Oltre 2.100 brand provenienti da più di 50 paesi saranno presenti, occupando una superficie complessiva di circa 300.000 m², mentre l’area dedicata a MotoLive coprirà più di 60.000 m² di adrenalina pura.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’arena MotoLive, che ospiterà gare di livello internazionale, esibizioni di stunt e momenti di beneficenza. Il pubblico potrà assistere a sfide tra i più grandi protagonisti del enduro, del flat-track e del supercross, con un calendario fitto di appuntamenti che si susseguiranno per quattro giorni consecutivi.

Il palcoscenico di MotoLive a Fiera Milano Rho

Dal 5 all’8 novembre l’area esterna della Fiera Milano Rho si trasformerà nella spettacolare arena MotoLive, un terreno di gioco di oltre 60.000 metri quadrati dove l’emozione delle due ruote prende vita. L’infrastruttura prevede circuiti costruiti ad hoc per le diverse discipline: un percorso di enduro con ostacoli tecnici, una pista di flat-track in stile classico americano e una struttura di supercross con salti e wattles. L’ambiente è studiato per garantire la massima sicurezza degli atleti e per offrire al pubblico una visuale privilegiata su ogni singola manovra.

Nel corso delle due giornate iniziali, il pubblico potrà assistere alle Champions Charity Race, una gara a inseguimento che vede protagonisti i migliori piloti di rally e enduro. Alessandro Botturi, Alex Salvini, Johnny Aubert, Mario Roman e Juan Pedrero prenderanno parte a questo spettacolo benefico, che combina la velocità delle maxienduro bicilindriche con un’importante iniziativa solidale.

Calendario sportivo: gare, categorie e protagonisti

Gare di enduro, flat-track e supercross

Il 5 novembre prenderà il via la gara internazionale di SuperEnduro, una competizione che mette alla prova l’agilità dei piloti su un tracciato tecnico e serrato. Il 6 novembre seguirà la finale del Campionato Italiano Dirt Bike, la conclusione del Campionato Italiano Trial Indoor e la gara internazionale di Femminile MX. Il weekend culminerà con le Internazionali d’Italia Supercross 24MX Series, che rappresentano gli ultimi due round decisivi per la titolazione.

Il sabato 7 e la domenica 8 novembre il palcoscenico si aprirà alle Champions Charity Race Leggende, dove le icone del moto si sfideranno su moto da flat-track e su maxienduro. Tra i partecipanti: Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Jeremy McWilliams e Ruben Xaus, affiancati da leggendarie figure del fuoristrada come Stefan Everts, Joël Smets, Christophe Pourcel, Alessio Chiodi e David Philippaerts. L’incontro tra generazioni e discipline rappresenta uno dei momenti più attesi di MotoLive.

Come seguire l’evento in tv e streaming

Le quattro giornate di MotoLive saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming sui canali social di Off Road Pro Racing. Giovedì 5 e venerdì 6 novembre le Champions Charity Race saranno in onda su Sky dalle 12:00 alle 13:30, seguite dalla prima gara di SuperEnduro dalle 13:30 alle 14:00. La seconda gara del giorno sarà disponibile in streaming alle 15:35.

Il venerdì pomeriggio la copertura proseguirà con il Femminile MX alle 14:40 e la finale del Campionato Italiano Dirt Bike alle 14:55, entrambe in streaming. Il sabato e la domenica, le Champions Charity Race Leggende occuperanno la fascia mattutina su Sky (sabato 11:30-13:00, domenica 12:00-13:30), mentre le finali degli Internazionali d’Italia Supercross saranno trasmesse sui canali social rispettivamente dalle 15:00 alle 16:30 (sabato) e dalle 14:20 alle 15:00 (domenica).

Con una programmazione così ricca, l’evento si propone come il più grande spettacolo motociclistico dell’anno, capace di unire competizione, intrattenimento e impegno benefico in un unico palcoscenico. Gli appassionati potranno vivere l’emozione di vedere in azione i loro eroi sia dal vivo a Milano Rho sia comodamente da casa, grazie a una copertura multicanale che non lascia spazio a nulla.