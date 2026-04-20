Palinsesto 2026 di Peace&Sport nel Municipio 4

Un calendario di feste e iniziative per esplorare le realtà del territorio e vivere il quartiere con musica, sport e laboratori

Ritorna nel 2026 Peace&Sport, la rassegna di incontri e feste che animerà il territorio del Municipio 4. Organizzata in collaborazione con OUTSIDE, la programmazione si rivolge a cittadini di tutte le età e propone un mix di attività culturali, artistiche e sportive pensate per essere diffuse nei quartieri, a diretto contatto con le associazioni e i gruppi locali.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, punta a consolidare il senso di comunità attraverso momenti di aggregazione e partecipazione. Amministratori e operatori del territorio lavorano insieme per rendere accessibili eventi che valorizzano le energie del Municipio e prevedono percorsi inclusivi anche nei contesti più periferici o fragili.

Il palinsesto: date e luoghi da segnare

La programmazione copre stagioni diverse con appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, giovani e associazioni. Tra gli eventi principali si segnalano: 23 maggio | Festa della musica al Parco Formentano (h 10.00-23.00), una giornata dedicata a generi musicali diversi; 11 giugno | Caccia al tesoro tra le stelle nel territorio del Municipio 4 (h 18.30-23.00), aperta a tutti i cittadini; 20 settembre | Festa di Ponte Lambro al Parco Serrati (10.00-19.00) con laboratori e spettacoli.

Weekend e ricorrenze

La programmazione prosegue con un fine settimana di celebrazione locale: 3 e 4 ottobre | Festa del Municipio 4 in Piazza Gabrio Rosa (h 10.00-23.00), dove realtà socio‑sportive e professionisti dell’intrattenimento si alterneranno tra laboratori e dimostrazioni; 8 novembre | Festa di San Martino in Piazza 8 ottobre 2001 (h 10.00-18.00), con attività per bambini, spettacoli e scambi culturali; e infine la 11 novembre | Marcia della Pace, con ritrovo alle h 8.15 e partenza alle h 9.00 da Parco Formentano e da Largo Gonzaga, un momento simbolico per promuovere messaggi di solidarietà.

Cosa troverai agli eventi

Ogni appuntamento è pensato come un’occasione di scoperta: concerti, laboratori creativi, performance teatrali e momenti sportivi si alternano per offrire proposte adatte a pubblici diversi. Le attività includono anche spazi di scambio come mercatini di baratto, letture della biblioteca di quartiere e laboratori dedicati ai più piccoli con truccabimbi e giochi con i palloncini, oltre a iniziative di clowneria e spettacolo.

Partecipazione e inclusività

L’impianto di Peace&Sport privilegia la prossimità e la partecipazione: le giornate vogliono essere un terreno di collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni, per coinvolgere anche i contesti meno centrali. Secondo l’amministrazione locale, l’obiettivo è sostenere una cultura del territorio che sia viva, produttiva e capace di includere le diverse sensibilità della comunità.

Come partecipare e informazioni utili

Per restare aggiornati sul calendario e sulle singole iniziative è disponibile il sito ufficiale https://www.peaceandsportmunicipio4.it/, che viene aggiornato con dettagli logistici e programmi. Sui social è possibile seguire le pagine Instagram municipio4_milano e outsidesportfun per anteprime e materiali multimediali. Per informazioni dirette e prenotazioni è attiva la mail [email protected].

La filosofia dell’evento è chiara: promuovere coesione, valorizzare le realtà associative e offrire spazi di incontro che mettano al centro la comunità. Chiunque desideri partecipare o contribuire con iniziative può trovare nelle giornate di Peace&Sport un’opportunità concreta per fare rete e rendere i quartieri del Municipio 4 luoghi più vivaci e inclusivi.